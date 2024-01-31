Какую технику ВСУ получат от Эквадора

Военный аналитик: Эквадор рискует попасть в ловушку США с поставками оружия

01 февраля 2024 в 01:01 Размер текста - 17 +

Советское оружие у Эквадора скорее всего на ходу, считает Борис Джерелиевский Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У Эквадора есть множество артиллерийских установок времен СССР, которые получит Украина с помощью США. При этом страна рискует остаться без обещанной взамен американской техники, заявил в беседе с URA.RU военный эксперт, занимающийся анализом военно-политической обстановки на Украине, Борис Джерелиевский. Эквадор передаст США старую советскую технику, заявил президент страны Даниэль Нобоа. По его словам, согласно международным договорам, военную технику нельзя передавать, «но такой металлолом» исключение. Взамен Эквадор должен получить новое американское оборудование на 200 миллионов долларов. Россия ответила, что подобные действия будут охарактеризованы как недружественные. Зачем США скупает старое советское оружие для ВСУ Новость по теме Украину обвинили в закупе российских истребителей у третьих стран «Штаты и Великобритания буквально рыщут по всему миру в поисках старого советского оружия, добывают всеми правдами и неправдами, переправляют на Украину. Эквадор еще в советские времена получал от нас вооружение, в частности, БМ-21 „Град“, порядка десяти установок ЗРК „Оса“ (9К33), более 30 зенитных установок ЗУ-23-2, около 120 зенитно-пулеметных установок ЗПУ-1 и ЗПУ-2. Возможно, есть и стрелковое вооружение», — сказал Борис Джерелиевский. Он объяснил, почему Запад сделал ставку именно на советское вооружение. «Во-первых, на Украине есть определенная база, еще не полностью уничтоженная, для обслуживания этой техники. Есть люди, которые привыкли с ней работать, в том числе из тех, кого сейчас призывают, кто служил еще в советские времена. Кроме того, это очень дешево. Особенно ломаться нечему. Это настолько простая техника, что надо постараться, чтобы ее угробить. Тем более, Эквадор особенно не воевал», — отметил эксперт. По его словам, забрав старое вооружение СССР, США могут оставить Эквадор без нового, которое обещали им. «Поляки передали практически весь свой советский танковый парк в ожидании образцов, которые так пока и не пришли. Сейчас они уже готовятся закупать корейские танки. То же самое произошло и в Словакии, когда они передали свои МиГ-29 Украине в надежде получить F-16», — подчеркнул собеседник агентства. Что грозит Эквадору за передачу советского оружия Заместитель председателя комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Михаил Делягин в беседе с URA.RU добавил, что серьезного ответа за передачу Эквадором оружия в США не последует. «Это классическая европейская схема, когда старая советская техника передается ВСУ, в данном случае через США, а взамен поставляется новая американская. США таким образом захватывают рынок. По опыту прошлых событий подобного рода, российская дипломатия, скорее всего, выразит озабоченность, возможно, даже глубокую. Не исключаю, что посол Эквадора даже будет вызван в МИД для беседы, а возможно, даже получит ноту протеста (претензию)», — заявил депутат. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У Эквадора есть множество артиллерийских установок времен СССР, которые получит Украина с помощью США. При этом страна рискует остаться без обещанной взамен американской техники, заявил в беседе с URA.RU военный эксперт, занимающийся анализом военно-политической обстановки на Украине, Борис Джерелиевский. Эквадор передаст США старую советскую технику, заявил президент страны Даниэль Нобоа. По его словам, согласно международным договорам, военную технику нельзя передавать, «но такой металлолом» исключение. Взамен Эквадор должен получить новое американское оборудование на 200 миллионов долларов. Россия ответила, что подобные действия будут охарактеризованы как недружественные. «Штаты и Великобритания буквально рыщут по всему миру в поисках старого советского оружия, добывают всеми правдами и неправдами, переправляют на Украину. Эквадор еще в советские времена получал от нас вооружение, в частности, БМ-21 „Град“, порядка десяти установок ЗРК „Оса“ (9К33), более 30 зенитных установок ЗУ-23-2, около 120 зенитно-пулеметных установок ЗПУ-1 и ЗПУ-2. Возможно, есть и стрелковое вооружение», — сказал Борис Джерелиевский. Он объяснил, почему Запад сделал ставку именно на советское вооружение. «Во-первых, на Украине есть определенная база, еще не полностью уничтоженная, для обслуживания этой техники. Есть люди, которые привыкли с ней работать, в том числе из тех, кого сейчас призывают, кто служил еще в советские времена. Кроме того, это очень дешево. Особенно ломаться нечему. Это настолько простая техника, что надо постараться, чтобы ее угробить. Тем более, Эквадор особенно не воевал», — отметил эксперт. По его словам, забрав старое вооружение СССР, США могут оставить Эквадор без нового, которое обещали им. «Поляки передали практически весь свой советский танковый парк в ожидании образцов, которые так пока и не пришли. Сейчас они уже готовятся закупать корейские танки. То же самое произошло и в Словакии, когда они передали свои МиГ-29 Украине в надежде получить F-16», — подчеркнул собеседник агентства. Заместитель председателя комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Михаил Делягин в беседе с URA.RU добавил, что серьезного ответа за передачу Эквадором оружия в США не последует. «Это классическая европейская схема, когда старая советская техника передается ВСУ, в данном случае через США, а взамен поставляется новая американская. США таким образом захватывают рынок. По опыту прошлых событий подобного рода, российская дипломатия, скорее всего, выразит озабоченность, возможно, даже глубокую. Не исключаю, что посол Эквадора даже будет вызван в МИД для беседы, а возможно, даже получит ноту протеста (претензию)», — заявил депутат.