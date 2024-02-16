В Салехарде происходят резкие скачки цен на бензин
На заправках Салехарда (ЯНАО) цена бензина упала ниже 40 рублей. Всего за день стоимость снизилась более чем на 10 рублей, сообщают местные жители.
«Цены на 92-й и 95-й бензин за день упали более чем на 10 рублей за литр», — написали салехардцы в telegram-канале «Ямал 89». На фото видно, что цена 92-го бензина составляет 38,8 рублей, а 95-го — 39,7.
Также автовладельцы рассказали, что примерно месяц назад был такой же резкий скачек. Тогда, по их словам, цены одномоментно взлетели почти на ту же сумму.
Ранее в Салехарде автолюбители сообщали о недостатке топлива на АЗС города. Причиной дефицита бензина стала бушующая метель.
Цены на бензин на заправке Салехарда
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