В Салехарде происходят резкие скачки цен на бензин Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На заправках Салехарда (ЯНАО) цена бензина упала ниже 40 рублей. Всего за день стоимость снизилась более чем на 10 рублей, сообщают местные жители.

«Цены на 92-й и 95-й бензин за день упали более чем на 10 рублей за литр», — написали салехардцы в telegram-канале «Ямал 89». На фото видно, что цена 92-го бензина составляет 38,8 рублей, а 95-го — 39,7.

Также автовладельцы рассказали, что примерно месяц назад был такой же резкий скачек. Тогда, по их словам, цены одномоментно взлетели почти на ту же сумму.

Ранее в Салехарде автолюбители сообщали о недостатке топлива на АЗС города. Причиной дефицита бензина стала бушующая метель.