16 февраля 2024

На заправках Салехарда резко упали цены на бензин. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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АЗС. Тюмень , бензин, автозаправка, лукойл, азс
В Салехарде происходят резкие скачки цен на бензин Фото:

На заправках Салехарда (ЯНАО) цена бензина упала ниже 40 рублей. Всего за день стоимость снизилась более чем на 10 рублей, сообщают местные жители.

«Цены на 92-й и 95-й бензин за день упали более чем на 10 рублей за литр», — написали салехардцы в telegram-канале «Ямал 89». На фото видно, что цена 92-го бензина составляет 38,8 рублей, а 95-го — 39,7.

Также автовладельцы рассказали, что примерно месяц назад был такой же резкий скачек. Тогда, по их словам, цены одномоментно взлетели почти на ту же сумму.

Ранее в Салехарде автолюбители сообщали о недостатке топлива на АЗС города. Причиной дефицита бензина стала бушующая метель.

Цены на бензин на заправке Салехарда
Цены на бензин на заправке Салехарда
Фото:

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На заправках Салехарда (ЯНАО) цена бензина упала ниже 40 рублей. Всего за день стоимость снизилась более чем на 10 рублей, сообщают местные жители. «Цены на 92-й и 95-й бензин за день упали более чем на 10 рублей за литр», — написали салехардцы в telegram-канале «Ямал 89». На фото видно, что цена 92-го бензина составляет 38,8 рублей, а 95-го — 39,7. Также автовладельцы рассказали, что примерно месяц назад был такой же резкий скачек. Тогда, по их словам, цены одномоментно взлетели почти на ту же сумму. Ранее в Салехарде автолюбители сообщали о недостатке топлива на АЗС города. Причиной дефицита бензина стала бушующая метель.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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