Некоторые школьники ХМАО не пойдут на уроки из-за морозов

17 февраля 2024 в 06:20 Размер текста - 17 +

В ХМАО для некоторых школьников объявлен актированный день Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В населенных пунктах ХМАО из-за морозов 17 февраля отменены занятия для некоторых школьников первой смены. Информация об этом размещена на портале «Госуслуг». «Занятия первой смены с 1-го по 11-й класс отменяются. На момент объявления: температура -34,4 градуса, ветер — один метр в секунду», — написано на сайте. Уроки для школьников с 1-го по 11-й класс отменяются в следующих населенных пунктах: Саранпауль, Щекурья, Ломбовож, Перегребное, Чемаши, Нижние Нарыкары, Шеркалы, Светлый, Игрим, Сорум, Сосновка, Чантырья, Мулымья, Урай, Ушья, Половинка, Таежный. Ученики с 1-го по 8-й класс останутся дома в Кимкьясуй, Сосьве, Полновате, Ванзевате, Березово, Шайтанке, Ванзетуре, Тегах, Верхнеказымском, Казыме, Белоярском, Лыхме, Няксимволь, Хулимсунте, Югорсе, Советском, Пионерском, Малиновском, Алябьевском, Зеленоборске, Талинке, Карымкарах, Комсомольском, Корликах, Куминском. Также отменены занятия с 1-го по 4-класс в Нижнесортымском, Унъюгане, Коммунистическом, Нягани и Кондинском. Родители школьников из Сургута массово жалуются на то, что дети вынуждены ходить на уроки в морозы. Сургутяне пишут в департамент образования ХМАО в надежде на смену температурных норм при объявлении актированных дней.

В населенных пунктах ХМАО из-за морозов 17 февраля отменены занятия для некоторых школьников первой смены. Информация об этом размещена на портале «Госуслуг». «Занятия первой смены с 1-го по 11-й класс отменяются. На момент объявления: температура -34,4 градуса, ветер — один метр в секунду», — написано на сайте. Уроки для школьников с 1-го по 11-й класс отменяются в следующих населенных пунктах: Саранпауль, Щекурья, Ломбовож, Перегребное, Чемаши, Нижние Нарыкары, Шеркалы, Светлый, Игрим, Сорум, Сосновка, Чантырья, Мулымья, Урай, Ушья, Половинка, Таежный. Ученики с 1-го по 8-й класс останутся дома в Кимкьясуй, Сосьве, Полновате, Ванзевате, Березово, Шайтанке, Ванзетуре, Тегах, Верхнеказымском, Казыме, Белоярском, Лыхме, Няксимволь, Хулимсунте, Югорсе, Советском, Пионерском, Малиновском, Алябьевском, Зеленоборске, Талинке, Карымкарах, Комсомольском, Корликах, Куминском. Также отменены занятия с 1-го по 4-класс в Нижнесортымском, Унъюгане, Коммунистическом, Нягани и Кондинском. Родители школьников из Сургута массово жалуются на то, что дети вынуждены ходить на уроки в морозы. Сургутяне пишут в департамент образования ХМАО в надежде на смену температурных норм при объявлении актированных дней.