Один из самых популярных премьеров Таиланда выходит из тюрьмы

Бывший премьер-министр Таиланда Таксин Чинават будет условно-досрочно освобожденФото: RUNGROJ YONGRIT/EPA/ТАСС
Бывшего премьер-министра Таиланда Таксина Чинавата, приговоренного к году тюремного заключения, освободят условно-досрочно 18 февраля. Информацию об этом подтвердил глава правительства Таиланда Сеттха Тхависин. Об этом сообщил тайский новостной сайт Sanook.
«Премьер-министр подтверждает освобождение Таксина 18 февраля», — говорится в сообщении портала. Отмечается, что освобождение пройдет в полном соответствии с законом и юридической процедурой.
Таксин Чинават, один из самых популярных премьер-министров в истории Таиланда, вернулся в страну из эмиграции 23 августа 2023 года и предстал перед судом по обвинениям в коррупции, которые были выдвинуты в его отношении после военного переворота, свергнувшего в сентябре 2006 года его правительство. Он вернулся добровольно, чтобы отбыть назначенный судом срок. По возвращении он был госпитализирован, а король Маха Вачиралонгкорн сократил ему срок до одного года.
Бывшего премьер-министра Таиланда Таксина Чинавата, приговоренного к году тюремного заключения, освободят условно-досрочно 18 февраля. Информацию об этом подтвердил глава правительства Таиланда Сеттха Тхависин. Об этом сообщил тайский новостной сайт Sanook. «Премьер-министр подтверждает освобождение Таксина 18 февраля», — говорится в сообщении портала. Отмечается, что освобождение пройдет в полном соответствии с законом и юридической процедурой. Таксин Чинават, один из самых популярных премьер-министров в истории Таиланда, вернулся в страну из эмиграции 23 августа 2023 года и предстал перед судом по обвинениям в коррупции, которые были выдвинуты в его отношении после военного переворота, свергнувшего в сентябре 2006 года его правительство. Он вернулся добровольно, чтобы отбыть назначенный судом срок. По возвращении он был госпитализирован, а король Маха Вачиралонгкорн сократил ему срок до одного года.