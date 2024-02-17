Один из самых популярных премьеров Таиланда выходит из тюрьмы

Экс-премьер Таиланда Таксин Чинават выходит на свободу по УДО
© Служба новостей «URA.RU»
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Бывший премьер-министр Таиланда Таксин Чинават будет условно-досрочно освобожден Фото:

Бывшего премьер-министра Таиланда Таксина Чинавата, приговоренного к году тюремного заключения, освободят условно-досрочно 18 февраля. Информацию об этом подтвердил глава правительства Таиланда Сеттха Тхависин. Об этом сообщил тайский новостной сайт Sanook.

«Премьер-министр подтверждает освобождение Таксина 18 февраля», — говорится в сообщении портала. Отмечается, что освобождение пройдет в полном соответствии с законом и юридической процедурой.

Таксин Чинават, один из самых популярных премьер-министров в истории Таиланда, вернулся в страну из эмиграции 23 августа 2023 года и предстал перед судом по обвинениям в коррупции, которые были выдвинуты в его отношении после военного переворота, свергнувшего в сентябре 2006 года его правительство. Он вернулся добровольно, чтобы отбыть назначенный судом срок. По возвращении он был госпитализирован, а король Маха Вачиралонгкорн сократил ему срок до одного года.

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Бывшего премьер-министра Таиланда Таксина Чинавата, приговоренного к году тюремного заключения, освободят условно-досрочно 18 февраля. Информацию об этом подтвердил глава правительства Таиланда Сеттха Тхависин. Об этом сообщил тайский новостной сайт Sanook. «Премьер-министр подтверждает освобождение Таксина 18 февраля», — говорится в сообщении портала. Отмечается, что освобождение пройдет в полном соответствии с законом и юридической процедурой. Таксин Чинават, один из самых популярных премьер-министров в истории Таиланда, вернулся в страну из эмиграции 23 августа 2023 года и предстал перед судом по обвинениям в коррупции, которые были выдвинуты в его отношении после военного переворота, свергнувшего в сентябре 2006 года его правительство. Он вернулся добровольно, чтобы отбыть назначенный судом срок. По возвращении он был госпитализирован, а король Маха Вачиралонгкорн сократил ему срок до одного года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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