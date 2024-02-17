Один из самых популярных премьеров Таиланда выходит из тюрьмы

Экс-премьер Таиланда Таксин Чинават выходит на свободу по УДО

17 февраля 2024 в 09:55 Размер текста - 17 +

Бывший премьер-министр Таиланда Таксин Чинават будет условно-досрочно освобожден Фото: RUNGROJ YONGRIT/EPA/ТАСС Бывшего премьер-министра Таиланда Таксина Чинавата, приговоренного к году тюремного заключения, освободят условно-досрочно 18 февраля. Информацию об этом подтвердил глава правительства Таиланда Сеттха Тхависин. Об этом сообщил тайский новостной сайт Sanook. «Премьер-министр подтверждает освобождение Таксина 18 февраля», — говорится в сообщении портала. Отмечается, что освобождение пройдет в полном соответствии с законом и юридической процедурой. Таксин Чинават, один из самых популярных премьер-министров в истории Таиланда, вернулся в страну из эмиграции 23 августа 2023 года и предстал перед судом по обвинениям в коррупции, которые были выдвинуты в его отношении после военного переворота, свергнувшего в сентябре 2006 года его правительство. Он вернулся добровольно, чтобы отбыть назначенный судом срок. По возвращении он был госпитализирован, а король Маха Вачиралонгкорн сократил ему срок до одного года.

Бывшего премьер-министра Таиланда Таксина Чинавата, приговоренного к году тюремного заключения, освободят условно-досрочно 18 февраля. Информацию об этом подтвердил глава правительства Таиланда Сеттха Тхависин. Об этом сообщил тайский новостной сайт Sanook. «Премьер-министр подтверждает освобождение Таксина 18 февраля», — говорится в сообщении портала. Отмечается, что освобождение пройдет в полном соответствии с законом и юридической процедурой. Таксин Чинават, один из самых популярных премьер-министров в истории Таиланда, вернулся в страну из эмиграции 23 августа 2023 года и предстал перед судом по обвинениям в коррупции, которые были выдвинуты в его отношении после военного переворота, свергнувшего в сентябре 2006 года его правительство. Он вернулся добровольно, чтобы отбыть назначенный судом срок. По возвращении он был госпитализирован, а король Маха Вачиралонгкорн сократил ему срок до одного года.