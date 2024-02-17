Медведев предупредил Маска об опасности

Медведев: цензура США продолжит свою охоту на Илона Маска

17 февраля 2024 в 12:47 Размер текста - 17 +

Илон Маск продолжит сталкиваться в цензурой в США, заявил Дмитрий Медведев Фото: U.S. Air Force / Trevor Cokley Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил американского предпринимателя Илона Маска о продолжении преследования со стороны государственной цензуры в США. После отмены цензуры в социальной сети X (бывший Twitter), Маск жаловался на постоянные атаки, направленные на его компании. «Они только начали свою охоту, Илон», — написал Медведев в ответ на сообщение Маска. Предприниматель заявил о недооценке американцами силы государственной цензуры в США, отметив, что его компании постоянно атакуют после отмены цензуры в социальной сети X. В октябре 2022 года Маск завершил сделку по приобретению Twitter, где обещал изменить редакционную политику и создать совет по модерации контента. В ответ на комментарий Медведева, представитель МИД РФ Мария Захарова, попросила Медведева активнее отвечать на чужие посты в Х, поскольку его мнение важно для пользователей платформы. Илон Маск сообщал, что соцсеть Twitter скрывала информацию о скандале с участием сына президента США Джо Байдена Хантера. Он разместил ссылку на аккаунт журналиста Мэтта Тайбби, где были опубликованы отредактированные электронные письма и комментарии бывших сотрудников Twitter, свидетельствующие о подавлении сенсационной информации о сыне американского президента.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил американского предпринимателя Илона Маска о продолжении преследования со стороны государственной цензуры в США. После отмены цензуры в социальной сети X (бывший Twitter), Маск жаловался на постоянные атаки, направленные на его компании. «Они только начали свою охоту, Илон», — написал Медведев в ответ на сообщение Маска. Предприниматель заявил о недооценке американцами силы государственной цензуры в США, отметив, что его компании постоянно атакуют после отмены цензуры в социальной сети X. В октябре 2022 года Маск завершил сделку по приобретению Twitter, где обещал изменить редакционную политику и создать совет по модерации контента. В ответ на комментарий Медведева, представитель МИД РФ Мария Захарова, попросила Медведева активнее отвечать на чужие посты в Х, поскольку его мнение важно для пользователей платформы. Илон Маск сообщал, что соцсеть Twitter скрывала информацию о скандале с участием сына президента США Джо Байдена Хантера. Он разместил ссылку на аккаунт журналиста Мэтта Тайбби, где были опубликованы отредактированные электронные письма и комментарии бывших сотрудников Twitter, свидетельствующие о подавлении сенсационной информации о сыне американского президента.