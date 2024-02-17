Медведев предупредил Маска об опасности

Медведев: цензура США продолжит свою охоту на Илона Маска
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Илон Маск. stock,  stock, Маск Илон
Илон Маск продолжит сталкиваться в цензурой в США, заявил Дмитрий Медведев Фото:

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил американского предпринимателя Илона Маска о продолжении преследования со стороны государственной цензуры в США. После отмены цензуры в социальной сети X (бывший Twitter), Маск жаловался на постоянные атаки, направленные на его компании.

«Они только начали свою охоту, Илон», — написал Медведев в ответ на сообщение Маска. Предприниматель заявил о недооценке американцами силы государственной цензуры в США, отметив, что его компании постоянно атакуют после отмены цензуры в социальной сети X.

В октябре 2022 года Маск завершил сделку по приобретению Twitter, где обещал изменить редакционную политику и создать совет по модерации контента. В ответ на комментарий Медведева, представитель МИД РФ Мария Захарова, попросила Медведева активнее отвечать на чужие посты в Х, поскольку его мнение важно для пользователей платформы.

Илон Маск сообщал, что соцсеть Twitter скрывала информацию о скандале с участием сына президента США Джо Байдена Хантера. Он разместил ссылку на аккаунт журналиста Мэтта Тайбби, где были опубликованы отредактированные электронные письма и комментарии бывших сотрудников Twitter, свидетельствующие о подавлении сенсационной информации о сыне американского президента.

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил американского предпринимателя Илона Маска о продолжении преследования со стороны государственной цензуры в США. После отмены цензуры в социальной сети X (бывший Twitter), Маск жаловался на постоянные атаки, направленные на его компании. «Они только начали свою охоту, Илон», — написал Медведев в ответ на сообщение Маска. Предприниматель заявил о недооценке американцами силы государственной цензуры в США, отметив, что его компании постоянно атакуют после отмены цензуры в социальной сети X. В октябре 2022 года Маск завершил сделку по приобретению Twitter, где обещал изменить редакционную политику и создать совет по модерации контента. В ответ на комментарий Медведева, представитель МИД РФ Мария Захарова, попросила Медведева активнее отвечать на чужие посты в Х, поскольку его мнение важно для пользователей платформы. Илон Маск сообщал, что соцсеть Twitter скрывала информацию о скандале с участием сына президента США Джо Байдена Хантера. Он разместил ссылку на аккаунт журналиста Мэтта Тайбби, где были опубликованы отредактированные электронные письма и комментарии бывших сотрудников Twitter, свидетельствующие о подавлении сенсационной информации о сыне американского президента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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