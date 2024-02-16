Прокуратура указала мэру Шадринска на нарушения в школе №20

17 февраля 2024 в 13:00 Размер текста - 17 +

В школе Шадринска прокуратура нашла нарушения эпидемиологических норм Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокуратура нашла нарушения санитарных норм в школе №20 Шадринска. Мэру Антону Мокану надзорный орган направил представление из-за длительного бездействия по устранению недочетов. Об этом URA.RU рассказал депутат гордумы Александр Бухаров, который получил ответ прокуратуры на свой запрос. Документ имеется в распоряжении редакции. «Я направил запрос в прокуратуру после того, как уволили директора школы №20 в Шадринске. Его обвинили в протечках крыши, выбитом окне, якобы директор скрывал эти нарушения от городских властей. Прокуратура же выяснила, что проблемы в школе возникли из-за длительного бездействия мэрии. Глава города получил от надзорного ведомства представление», — пояснил Бухаров. По словам Бухарова, сейчас доброе имя уволенного директора Юрия Павлова уже восстановлено и он может вернуться на работу если подаст исковое заявление в суд и выиграет процесс. Депутат добавил, что проверка прокуратуры выявила главную причину санитарно-эпидемиологических нарушений в школе №20, а именно — бездействие городских властей, которые не направили достаточное финансирование на устранение недостатков. По версии мэрии Шадринска, о протечках крыши, выбитом окне и других проблемах школы власти не знали. Якобы Павлов скрывал эти факты и в администрации денег на ремонт здания не просил. При этом учителя и родители школьников, обратившиеся к Бухарову, заявляют, что директор ни в чем не виноват. Мэрия не реагировала на обращения директора, ограничившись выделением 30 тысяч рублей на ремонт в прошлом году. Ранее горожане сообщали, что в школе сыро, а в стенах — дыры, в здании есть проблемы с отоплением, в одном из классов окна заколочены фанерой. После того, как эта информация стала достоянием общественности, был уволен Павлов. Редакция URA.RU направляла запросы в администрацию Шадринска и руководству образовательной организации, но не получила ответа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Прокуратура нашла нарушения санитарных норм в школе №20 Шадринска. Мэру Антону Мокану надзорный орган направил представление из-за длительного бездействия по устранению недочетов. Об этом URA.RU рассказал депутат гордумы Александр Бухаров, который получил ответ прокуратуры на свой запрос. Документ имеется в распоряжении редакции. «Я направил запрос в прокуратуру после того, как уволили директора школы №20 в Шадринске. Его обвинили в протечках крыши, выбитом окне, якобы директор скрывал эти нарушения от городских властей. Прокуратура же выяснила, что проблемы в школе возникли из-за длительного бездействия мэрии. Глава города получил от надзорного ведомства представление», — пояснил Бухаров. По словам Бухарова, сейчас доброе имя уволенного директора Юрия Павлова уже восстановлено и он может вернуться на работу если подаст исковое заявление в суд и выиграет процесс. Депутат добавил, что проверка прокуратуры выявила главную причину санитарно-эпидемиологических нарушений в школе №20, а именно — бездействие городских властей, которые не направили достаточное финансирование на устранение недостатков. По версии мэрии Шадринска, о протечках крыши, выбитом окне и других проблемах школы власти не знали. Якобы Павлов скрывал эти факты и в администрации денег на ремонт здания не просил. При этом учителя и родители школьников, обратившиеся к Бухарову, заявляют, что директор ни в чем не виноват. Мэрия не реагировала на обращения директора, ограничившись выделением 30 тысяч рублей на ремонт в прошлом году. Ранее горожане сообщали, что в школе сыро, а в стенах — дыры, в здании есть проблемы с отоплением, в одном из классов окна заколочены фанерой. После того, как эта информация стала достоянием общественности, был уволен Павлов. Редакция URA.RU направляла запросы в администрацию Шадринска и руководству образовательной организации, но не получила ответа.