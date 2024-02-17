Команда Навального* подтвердила его смерть

Команда Навального* подтвердила его кончину

17 февраля 2024 в 15:47 Размер текста - 17 +

Алексей Навальный умер в колонии в ЯНАО Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Навальный скончался в колонии Алексей Навальный (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) умер в колонии. Смерть подтвердила его пресс-секретарь Кира Ярмыш (признана в РФ иноагентом). «Его смерть наступила 16 февраля в 14:17 по местному времени», — сообщила Ярмыш в соцсети X. Его тело находится в Салехарде для расследования, добавила она. Ранее в УФСИН России по ЯНАО сообщили, что Навальный скончался в исправительной колонии №3 в поселке Харп в ЯНАО после прогулки. Точная причина смерти устанавливается. *Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

Алексей Навальный (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) умер в колонии. Смерть подтвердила его пресс-секретарь Кира Ярмыш (признана в РФ иноагентом). «Его смерть наступила 16 февраля в 14:17 по местному времени», — сообщила Ярмыш в соцсети X. Его тело находится в Салехарде для расследования, добавила она. Ранее в УФСИН России по ЯНАО сообщили, что Навальный скончался в исправительной колонии №3 в поселке Харп в ЯНАО после прогулки. Точная причина смерти устанавливается. *Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.