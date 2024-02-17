Команда Навального* подтвердила его смерть

Алексей Навальный умер в колонии в ЯНАО
новость из сюжетаНавальный скончался в колонии
Алексей Навальный (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) умер в колонии. Смерть подтвердила его пресс-секретарь Кира Ярмыш (признана в РФ иноагентом).
«Его смерть наступила 16 февраля в 14:17 по местному времени», — сообщила Ярмыш в соцсети X. Его тело находится в Салехарде для расследования, добавила она.
Ранее в УФСИН России по ЯНАО сообщили, что Навальный скончался в исправительной колонии №3 в поселке Харп в ЯНАО после прогулки. Точная причина смерти устанавливается.
*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.