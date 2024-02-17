Команда Навального* подтвердила его смерть

Команда Навального* подтвердила его кончину
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Открытие штаба Алексея Навального. Тюмень, навальный алексей
Алексей Навальный умер в колонии в ЯНАО Фото:
новость из сюжета
Навальный скончался в колонии

Алексей Навальный (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) умер в колонии. Смерть подтвердила его пресс-секретарь Кира Ярмыш (признана в РФ иноагентом).

«Его смерть наступила 16 февраля в 14:17 по местному времени», — сообщила Ярмыш в соцсети X. Его тело находится в Салехарде для расследования, добавила она.

Ранее в УФСИН России по ЯНАО сообщили, что Навальный скончался в исправительной колонии №3 в поселке Харп в ЯНАО после прогулки. Точная причина смерти устанавливается.

*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

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Алексей Навальный (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) умер в колонии. Смерть подтвердила его пресс-секретарь Кира Ярмыш (признана в РФ иноагентом). «Его смерть наступила 16 февраля в 14:17 по местному времени», — сообщила Ярмыш в соцсети X. Его тело находится в Салехарде для расследования, добавила она. Ранее в УФСИН России по ЯНАО сообщили, что Навальный скончался в исправительной колонии №3 в поселке Харп в ЯНАО после прогулки. Точная причина смерти устанавливается. *Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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