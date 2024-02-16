Аналитики назвали самые дешевые зарубежные авианаправления для жителей ХМАО

OneTwoTrip: самым дешевым авианаправлением для жителей ХМАО стал Узбекистан

17 февраля 2024 в 19:24 Размер текста - 17 +

Полет в Наманган обойдется югорчанам в 12 000 рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Для жителей Ханты-Мансийского автономного округа в марте 2024 года самым дешевым авианаправлением стал Наманган (Узбекистан). В пресс-службе сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip корреспонденту URA.RU сообщили, что билет в одну сторону обойдется в среднем 12 000 рублей. «За границу жителям ХМАО можно недорого слетать в Наманган (Узбекистан). Билет в одну сторону в марте стоит около 12 000 рублей», — сообщили аналитики OneTwoTrip. Немного дороже будет стоить поездка в Ош (Киргизия) — 14 000 рублей и Ереван (Армения) — 15 000 рублей. Бишкек (Кыргызстан) и Ташкент (Узбекистан) замыкают список самых недорогих зарубежных направлений для югорчан. Стоимость полета в города составит 16 000 и 15 500 рублей соответственно. Самыми популярными направления для жителей округа стали Москва и Санкт-Петербург. В марте на них приходится 24,3% и 11,1% авиабронирований соответственно. Также среди популярных направлений оказались Минеральные Воды (7,1%), Тюмень (6,9%), Уфа (6,4%), Махачкала (5,9%), Сочи (5,4%), Екатеринбург (5,2%) и Самара (4,5%). Полет в столицу жителям ХМАО обойдется в 6 500 рублей. Самым выгодным направление в начале весны аналитики назвали Омск. Билет в одну сторону стоит около 5 500 рублей. В марте и апреле для жителей округа самым востребованным железнодорожным направлением стала Тюмень. Из Нижневартовска и Сургута туда планирует отправиться около 30% югорчан. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для жителей Ханты-Мансийского автономного округа в марте 2024 года самым дешевым авианаправлением стал Наманган (Узбекистан). В пресс-службе сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip корреспонденту URA.RU сообщили, что билет в одну сторону обойдется в среднем 12 000 рублей. «За границу жителям ХМАО можно недорого слетать в Наманган (Узбекистан). Билет в одну сторону в марте стоит около 12 000 рублей», — сообщили аналитики OneTwoTrip. Немного дороже будет стоить поездка в Ош (Киргизия) — 14 000 рублей и Ереван (Армения) — 15 000 рублей. Бишкек (Кыргызстан) и Ташкент (Узбекистан) замыкают список самых недорогих зарубежных направлений для югорчан. Стоимость полета в города составит 16 000 и 15 500 рублей соответственно. Самыми популярными направления для жителей округа стали Москва и Санкт-Петербург. В марте на них приходится 24,3% и 11,1% авиабронирований соответственно. Также среди популярных направлений оказались Минеральные Воды (7,1%), Тюмень (6,9%), Уфа (6,4%), Махачкала (5,9%), Сочи (5,4%), Екатеринбург (5,2%) и Самара (4,5%). Полет в столицу жителям ХМАО обойдется в 6 500 рублей. Самым выгодным направление в начале весны аналитики назвали Омск. Билет в одну сторону стоит около 5 500 рублей. В марте и апреле для жителей округа самым востребованным железнодорожным направлением стала Тюмень. Из Нижневартовска и Сургута туда планирует отправиться около 30% югорчан.