Источник рассказал о силовике, которого нашли застреленным под Екатеринбургом

На офицера ГИБДД, которого нашли застреленным в Сысерти (город-спутник Екатеринбурга), якобы оказывали давление на работе. Об этом URA.RU рассказал источник в силовой среде.
При этом второй инсайдер добавил, что полицейский «очень много работал». А знакомый погибшего в комментариях под одним из постов в Telegram уточнил, что тот якобы был не майором, как сообщалось ранее, а в другом звании. От более развернутого пояснения URA.RU он пока отказывается.
Третий источник агентства полагает, что погибший занимал руководящую должность. «Если все-таки майор, то не меньше руководителя структурного подразделения», — пояснил он.
О том, что в Сысерти нашли труп полицейского, URA.RU рассказало днем 17 февраля. Следователи отправили тело силовика на экспертизу и организовали проверку. Смерть гаишника не является криминальной, говорил URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.
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