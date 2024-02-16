16 февраля 2024

Источник рассказал о силовике, которого нашли застреленным под Екатеринбургом

Полицейский, найденный мертвым под Екатеринбургом, был под давлением на работе
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча ГИБДД с водителями общественного транспорта. Екатеринбург, силовик, майор, переписка, правоохранительные органы, гибдд, полицейский, телефон в руках
Офицер, которого нашли застреленным, очень много работал (архивное фото) Фото:

На офицера ГИБДД, которого нашли застреленным в Сысерти (город-спутник Екатеринбурга), якобы оказывали давление на работе. Об этом URA.RU рассказал источник в силовой среде.

При этом второй инсайдер добавил, что полицейский «очень много работал». А знакомый погибшего в комментариях под одним из постов в Telegram уточнил, что тот якобы был не майором, как сообщалось ранее, а в другом звании. От более развернутого пояснения URA.RU он пока отказывается.

Третий источник агентства полагает, что погибший занимал руководящую должность. «Если все-таки майор, то не меньше руководителя структурного подразделения», — пояснил он.

О том, что в Сысерти нашли труп полицейского, URA.RU рассказало днем 17 февраля. Следователи отправили тело силовика на экспертизу и организовали проверку. Смерть гаишника не является криминальной, говорил URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

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На офицера ГИБДД, которого нашли застреленным в Сысерти (город-спутник Екатеринбурга), якобы оказывали давление на работе. Об этом URA.RU рассказал источник в силовой среде. При этом второй инсайдер добавил, что полицейский «очень много работал». А знакомый погибшего в комментариях под одним из постов в Telegram уточнил, что тот якобы был не майором, как сообщалось ранее, а в другом звании. От более развернутого пояснения URA.RU он пока отказывается. Третий источник агентства полагает, что погибший занимал руководящую должность. «Если все-таки майор, то не меньше руководителя структурного подразделения», — пояснил он. О том, что в Сысерти нашли труп полицейского, URA.RU рассказало днем 17 февраля. Следователи отправили тело силовика на экспертизу и организовали проверку. Смерть гаишника не является криминальной, говорил URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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