Происшествия Стало известно, кому была выгодна смерть Навального* Правовед Рожнов: смерть Навального* крайне выгодна США и Украине 17 февраля 2024 в 22:14 Размер текста - 17 + Артемий Рожнов сообщил, что Запад будет использовать смерть Алексея Навального против РФ Фото: Алексей Глазырин © URA.RU новость из сюжета Навальный скончался в колонии Смерть Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) выгодна западным странам и Украине. Таким мнением поделился преподаватель истории государства и права России Финансового университета при правительстве РФ Артемий Рожнов. «Смерть Навального именно сейчас крайне выгодна США, их сателлитам и Украине», — сообщил Рожнов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Он отметил, что новости о гибели отчасти помогают перекрыть негативный фон для антироссийской пропаганды от интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону. По словам Рожнова, Запад будет настойчиво заявлять, что смерть Навального носила якобы исключительно насильственный характер и являлась ликвидацией. Он подчеркнул, что западные страны будут использовать гибель против РФ «на полную катушку». Алексей Навальный умер 16 февраля в исправительной колонии в ЯНАО после прогулки. Причиной его смерти предварительно называют оторвавшийся тромб. Гибель подтвердила его пресс-секретарь Кира Ярмыш (признана в РФ иноагентом). *Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов. Смерть Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) выгодна западным странам и Украине. Таким мнением поделился преподаватель истории государства и права России Финансового университета при правительстве РФ Артемий Рожнов. «Смерть Навального именно сейчас крайне выгодна США, их сателлитам и Украине», — сообщил Рожнов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Он отметил, что новости о гибели отчасти помогают перекрыть негативный фон для антироссийской пропаганды от интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону. По словам Рожнова, Запад будет настойчиво заявлять, что смерть Навального носила якобы исключительно насильственный характер и являлась ликвидацией. Он подчеркнул, что западные страны будут использовать гибель против РФ «на полную катушку». Алексей Навальный умер 16 февраля в исправительной колонии в ЯНАО после прогулки. Причиной его смерти предварительно называют оторвавшийся тромб. Гибель подтвердила его пресс-секретарь Кира Ярмыш (признана в РФ иноагентом). *Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям