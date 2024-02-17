Politico: на конференции в Мюнхене сомневаются в победе Украины

17 февраля 2024 в 23:51 Размер текста - 17 +

Участники конференции в Мюнхене не уверены, что Украине поможет помощь США Фото: Александр Мамаев © URA.RU Участники конференции в Мюнхене без позитива оценивают шансы Украины в противостоянии с Россией и сомневаются в ее конечной победе. Об этом рассказывают участники мероприятия. «Большинство присутствующих не готовы сказать это, и… за закрытыми дверями они скептически относятся к полной победе Украины над Россией в ближайшем будущем — а то и вообще», — рассказывает о настроениях участников конференции газета Politico . По мнению авторов статьи, в победу Украины верят лишь самые стойкие ее сторонники. Газета приводит слова своего репортера, который предположил, что конференцию «накрыла тень». Главный вопрос, который волнует всех участников, чего сможет добиться Украина даже с учетом новой финансовой помощи из Вашингтона. Конференция по безопасности в Мюнхене стартовала 16 февраля. Выступая на конференции, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вашингтон перестанет быть стратегическим союзником Киева, если американские власти не выделят новый пакет помощи, передает телеканал 360.

Участники конференции в Мюнхене без позитива оценивают шансы Украины в противостоянии с Россией и сомневаются в ее конечной победе. Об этом рассказывают участники мероприятия. «Большинство присутствующих не готовы сказать это, и… за закрытыми дверями они скептически относятся к полной победе Украины над Россией в ближайшем будущем — а то и вообще», — рассказывает о настроениях участников конференции газета Politico. По мнению авторов статьи, в победу Украины верят лишь самые стойкие ее сторонники. Газета приводит слова своего репортера, который предположил, что конференцию «накрыла тень». Главный вопрос, который волнует всех участников, чего сможет добиться Украина даже с учетом новой финансовой помощи из Вашингтона. Конференция по безопасности в Мюнхене стартовала 16 февраля. Выступая на конференции, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вашингтон перестанет быть стратегическим союзником Киева, если американские власти не выделят новый пакет помощи, передает телеканал 360.