17 февраля 2024

Politico: на конференции в Мюнхене сомневаются в победе Украины

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Прием немецкого консульства в честь Дня германского единства. Екатеринбург, флаг германии, бокалы, торжественный прием, фуршет, немецкий флаг
Участники конференции в Мюнхене не уверены, что Украине поможет помощь США Фото:

Участники конференции в Мюнхене без позитива оценивают шансы Украины в противостоянии с Россией и сомневаются в ее конечной победе. Об этом рассказывают участники мероприятия.

«Большинство присутствующих не готовы сказать это, и… за закрытыми дверями они скептически относятся к полной победе Украины над Россией в ближайшем будущем — а то и вообще», — рассказывает о настроениях участников конференции газета Politico. По мнению авторов статьи, в победу Украины верят лишь самые стойкие ее сторонники.

Газета приводит слова своего репортера, который предположил, что конференцию «накрыла тень». Главный вопрос, который волнует всех участников, чего сможет добиться Украина даже с учетом новой финансовой помощи из Вашингтона.

Конференция по безопасности в Мюнхене стартовала 16 февраля. Выступая на конференции, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вашингтон перестанет быть стратегическим союзником Киева, если американские власти не выделят новый пакет помощи, передает телеканал 360.

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Участники конференции в Мюнхене без позитива оценивают шансы Украины в противостоянии с Россией и сомневаются в ее конечной победе. Об этом рассказывают участники мероприятия. «Большинство присутствующих не готовы сказать это, и… за закрытыми дверями они скептически относятся к полной победе Украины над Россией в ближайшем будущем — а то и вообще», — рассказывает о настроениях участников конференции газета Politico. По мнению авторов статьи, в победу Украины верят лишь самые стойкие ее сторонники. Газета приводит слова своего репортера, который предположил, что конференцию «накрыла тень». Главный вопрос, который волнует всех участников, чего сможет добиться Украина даже с учетом новой финансовой помощи из Вашингтона. Конференция по безопасности в Мюнхене стартовала 16 февраля. Выступая на конференции, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вашингтон перестанет быть стратегическим союзником Киева, если американские власти не выделят новый пакет помощи, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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