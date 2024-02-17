ВСУ полностью сдали Авдеевку: главное о продвижении ВС РФ за ночь

Сырский заявил о выходе ВСУ из Авдеевки

ВС РФ заставили украинских военных полностью выйти из Авдеевки Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Подразделения Вооруженных сил Украины полностью вышли из Авдеевки (ДНР). Такое решение принял главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, заявив о переводе войск к обороне на более выгодных рубежах. URA.RU собрало главное о ситуации в Авдеевке за ночь.

ВСУ вышли из Авдеевки

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выводе формирований ВСУ из Авдеевки. Он переводит армии на более выгодные рубежи для обороны. По его словам, эти меры принимаются для стабилизации обстановки и удержания занимаемых позиций. Он добавил, что Украина собирается вернуть Авдеевку. Выход армии из города подтвердил украинский командующий Александр Тарнавский. По его словам, окружение не допущено, солдаты ВСУ заняли оборону на определенных рубежах.

Бойцы РФ дошли до центра Авдеевки

На месте братской могилы советских солдат в центре Авдеевки появился флаг РФ, который установили российские бойцы. Его подняли военнослужащие подразделения «Черные барсы» 55-й бригады из Тувы. Уже освобождены городской парк, поликлиника и центральный железнодорожный вокзал. По словам военкора Бориса Рожина, россияне взяли под контроль Авдеевский завод металлоконструкций и продолжают наступать.

Солдат ВСУ бегут из Авдеевки

Украинское издание «Страна.ua» опубликовало кадры вывода бронетехники из города. На танках явные следы от попаданий снарядов. На фоне наступления ВС РФ военнослужащие Украины сдаются в плен. Эту информацию подтвердил командующий оперативно-стратегической группировки войск ВСУ «Таврия» Александр Тарнавский. Один из сдавшихся командиров рассказал, что потерял половину своей роты в боях за город.

Реакция на падение Авдеевки под натиском ВС РФ

На Украине в победах российских войск обвинили Главное управление разведки. Генерал-майор в отставке Сергей Кривонос заявил, что руководство ГУР не учло возможности ВС РФ. По его мнению, в сложившейся ситуации необходимо провести расследование действий украинской разведки для выяснения конкретных причин провала ВСУ. Кривонос также сравнил бои в летний период с тем, что происходит на передовой последние недели. По его словам, сейчас ситуация крайне напряженная.

По мнению обозревателей BBC, взятие Авдеевки — одна из крупнейших побед России с начала проведения спецоперации на Украине. Отмечено, что бои за Авдеевку покажут, правдиво ли заявление командующего ВСУ Александра Сырского о том, что Украина переходит к оборонительной операции.