Минобороны: Россия проводит окончательную зачистку Авдеевки от ВСУ

18 февраля 2024 в 01:03 Размер текста - 17 +

Бойцы ВСУ засели на местном коксохимическом комбинате Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ проводит на территории Авдеевки зачистку от украинских подразделений. Речь идет о бойцах, засевших на местном коксохимическом комбинате. Об этом сообщили в Минобороны. «Проводятся мероприятия по окончательной зачистке города от боевиков, блокированию украинских подразделений, оставивших город и засевших на Авдеевском коксохимическом комбинате», — сообщили в пресс-службе ведомства. По данным Минобороны, потери ВСУ в боях за Авдеевку за сутки превысили 1500 солдат. Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки. Белый дом обвинил конгресс в бездействии из-за сдачи города.

ВС РФ проводит на территории Авдеевки зачистку от украинских подразделений. Речь идет о бойцах, засевших на местном коксохимическом комбинате. Об этом сообщили в Минобороны. «Проводятся мероприятия по окончательной зачистке города от боевиков, блокированию украинских подразделений, оставивших город и засевших на Авдеевском коксохимическом комбинате», — сообщили в пресс-службе ведомства. По данным Минобороны, потери ВСУ в боях за Авдеевку за сутки превысили 1500 солдат. Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки. Белый дом обвинил конгресс в бездействии из-за сдачи города.