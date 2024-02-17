17 февраля 2024

Минобороны: Россия проводит окончательную зачистку Авдеевки от ВСУ

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Бойцы ВСУ засели на местном коксохимическом комбинате Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ проводит на территории Авдеевки зачистку от украинских подразделений. Речь идет о бойцах, засевших на местном коксохимическом комбинате. Об этом сообщили в Минобороны.

«Проводятся мероприятия по окончательной зачистке города от боевиков, блокированию украинских подразделений, оставивших город и засевших на Авдеевском коксохимическом комбинате», — сообщили в пресс-службе ведомства. По данным Минобороны, потери ВСУ в боях за Авдеевку за сутки превысили 1500 солдат.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки. Белый дом обвинил конгресс в бездействии из-за сдачи города.

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ВС РФ проводит на территории Авдеевки зачистку от украинских подразделений. Речь идет о бойцах, засевших на местном коксохимическом комбинате. Об этом сообщили в Минобороны. «Проводятся мероприятия по окончательной зачистке города от боевиков, блокированию украинских подразделений, оставивших город и засевших на Авдеевском коксохимическом комбинате», — сообщили в пресс-службе ведомства. По данным Минобороны, потери ВСУ в боях за Авдеевку за сутки превысили 1500 солдат. Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки. Белый дом обвинил конгресс в бездействии из-за сдачи города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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