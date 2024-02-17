17 февраля 2024

Белый дом обвинил конгресс в бездействии из-за сдачи Авдеевки

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Белый дом винит конгресс в сдаче Авдеевки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Администрация США обвинила конгресс в бездействии из-за перехода Авдеевки под контроль ВС РФ. Об этом заявила пресс-секретарь Совета нацбезопасности Белого дома Эдриенн Уотсон.

«Такова цена бездействия конгресса. Украина продолжает сражаться, но их запасы вооружений истощаются. Важно, чтобы палата представителей одобрила запрос о выделении дополнительных средств Киеву», — заявила Уотсон. Ее слова приводят РИА Новости.

Вооруженные силы Украины полностью вышли из Авдеевки, такое решение принял главком ВСУ Александр Сырский. Украинский президент Владимир Зеленский продемонстрировал свое отчаяние во время выступления на Мюнхенской конференции из-за ситуации на фронте.

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Администрация США обвинила конгресс в бездействии из-за перехода Авдеевки под контроль ВС РФ. Об этом заявила пресс-секретарь Совета нацбезопасности Белого дома Эдриенн Уотсон. «Такова цена бездействия конгресса. Украина продолжает сражаться, но их запасы вооружений истощаются. Важно, чтобы палата представителей одобрила запрос о выделении дополнительных средств Киеву», — заявила Уотсон. Ее слова приводят РИА Новости. Вооруженные силы Украины полностью вышли из Авдеевки, такое решение принял главком ВСУ Александр Сырский. Украинский президент Владимир Зеленский продемонстрировал свое отчаяние во время выступления на Мюнхенской конференции из-за ситуации на фронте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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