Клава Кока рассказала о своем романтическом путешествии в Европу

Клава Кока посетила оперу во время путешествия в Париж

18 февраля 2024 в 01:34 Размер текста - 17 +

После путешествия Клава Кока выступила на музыкальном фестивале в Сочи (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Певица Клава Кока (Клавдия Высокова, родилась в Екатеринбурге) рассказала о своем романтическом путешествии в Париж, куда она отправилась со своим молодым человеком — моделью и блогером Александром Повериным. О прогулках, походах в магазин и культурной программе путешествия девушка рассказала в соцсетях. «Рассказать, как прошли наши крайние деньки в Париже? Наведались в гости к Призраку Оперы (опера Гарнье — прим. URA.RU), покупали друг другу подарочки, делали классные фоточки. Обошли пешком весь центральный Париж», — поделилась певица на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Ранее Высокова рассказала о том, что она планирует съехаться со своим молодым человеком, чтобы выйти на новый этап отношений. Также фанатов заинтриговала история певицы с обручальным кольцом, однако девушка уверила, что предложение на ее концерте получила гостья из зала, а не она. Скрин: соцсеть Instagram, принадлежащая компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ Скрин: соцсеть Instagram, принадлежащая компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ

Певица Клава Кока (Клавдия Высокова, родилась в Екатеринбурге) рассказала о своем романтическом путешествии в Париж, куда она отправилась со своим молодым человеком — моделью и блогером Александром Повериным. О прогулках, походах в магазин и культурной программе путешествия девушка рассказала в соцсетях. «Рассказать, как прошли наши крайние деньки в Париже? Наведались в гости к Призраку Оперы (опера Гарнье — прим. URA.RU), покупали друг другу подарочки, делали классные фоточки. Обошли пешком весь центральный Париж», — поделилась певица на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Ранее Высокова рассказала о том, что она планирует съехаться со своим молодым человеком, чтобы выйти на новый этап отношений. Также фанатов заинтриговала история певицы с обручальным кольцом, однако девушка уверила, что предложение на ее концерте получила гостья из зала, а не она.