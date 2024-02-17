17 февраля 2024
16 февраля 2024

Клава Кока рассказала о своем романтическом путешествии в Европу

Клава Кока посетила оперу во время путешествия в Париж
© Служба новостей «URA.RU»
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BIG LOVE SHOW в Екатеринбург-ЭКСПО. Екатеринбург , клава кока
После путешествия Клава Кока выступила на музыкальном фестивале в Сочи (архивное фото) Фото:

Певица Клава Кока (Клавдия Высокова, родилась в Екатеринбурге) рассказала о своем романтическом путешествии в Париж, куда она отправилась со своим молодым человеком — моделью и блогером Александром Повериным. О прогулках, походах в магазин и культурной программе путешествия девушка рассказала в соцсетях.

«Рассказать, как прошли наши крайние деньки в Париже? Наведались в гости к Призраку Оперы (опера Гарнье — прим. URA.RU), покупали друг другу подарочки, делали классные фоточки. Обошли пешком весь центральный Париж», — поделилась певица на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Ранее Высокова рассказала о том, что она планирует съехаться со своим молодым человеком, чтобы выйти на новый этап отношений. Также фанатов заинтриговала история певицы с обручальным кольцом, однако девушка уверила, что предложение на ее концерте получила гостья из зала, а не она.

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Певица Клава Кока (Клавдия Высокова, родилась в Екатеринбурге) рассказала о своем романтическом путешествии в Париж, куда она отправилась со своим молодым человеком — моделью и блогером Александром Повериным. О прогулках, походах в магазин и культурной программе путешествия девушка рассказала в соцсетях. «Рассказать, как прошли наши крайние деньки в Париже? Наведались в гости к Призраку Оперы (опера Гарнье — прим. URA.RU), покупали друг другу подарочки, делали классные фоточки. Обошли пешком весь центральный Париж», — поделилась певица на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Ранее Высокова рассказала о том, что она планирует съехаться со своим молодым человеком, чтобы выйти на новый этап отношений. Также фанатов заинтриговала история певицы с обручальным кольцом, однако девушка уверила, что предложение на ее концерте получила гостья из зала, а не она.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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