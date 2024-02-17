На Сахалине полсотни рыбаков несет в открытое море на оторвавшейся льдине: что известно

На Сахалине около 50 рыбаков застряли на оторвавшейся льдине. Сейчас проводится операция по спасению людей. URA.RU приводит информацию, известную о происшествии.
Что произошло
О рыбаках, застрявших на льдине, стало известно утром 18 февраля. Сообщалось, что в районе села Стародубское Сахалинской области произошел отрыв льда, из-за чего рыбаки оказались в ловушке. Сначала речь шла о 14 гражданах. Однако позже их число выросло до 70.
Спасательная операция
После сообщения о происшествии в ГУ МЧС по региону началась операция по спасению рыбаков. В министерстве сообщили, что на берег уже удалось вывезти 21 человека. Также там уточнили, что на льду по-прежнему остаются 50 рыбаков.
В МЧС уточнили, что в спасательной операции участвуют 10 человек, используются две лодки, одна аэролодка, два снегохода и грузовик. Также спасатели планируют вылет вертолета Ми-8.
Предупреждения об опасности выхода на лед
В региональном управлении МЧС 11 февраля сообщали об опасности выхода на лед 12 февраля заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина. Спасатели предупреждали об отжимном ветре (когда ветер дует от берега и уносит судна со льдинами — прим. URA.RU).
В СМИ пишут, что несмотря на предупреждения, рыбаки в зимнее время нередко игнорируют призывы спасателей и отправляются на подледную рыбалку. Из-за этого спасателям приходится снимать людей с отколовшихся льдин. Кроме того, фиксируются случаи гибели рыбаков.
Так, весной 2022 года 50 рыбаков застряли на льдине в районе населенного пункта Лесное на Сахалине. Тогда в спасательной операции задействовали 14 человек и 11 единиц техники. МЧС также предупреждало граждан об опасности выхода на лед.
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