На Сахалине полсотни рыбаков несет в открытое море на оторвавшейся льдине: что известно

На Сахалине 50 рыбаков застряли на отколовшейся льдине

18 февраля 2024 в 07:39 Размер текста - 17 +

В вызволении рыбаков участвуют 10 спасателей Фото: Илья Московец © URA.RU На Сахалине около 50 рыбаков застряли на оторвавшейся льдине. Сейчас проводится операция по спасению людей. URA.RU приводит информацию, известную о происшествии. Что произошло О рыбаках, застрявших на льдине, стало известно утром 18 февраля. Сообщалось, что в районе села Стародубское Сахалинской области произошел отрыв льда, из-за чего рыбаки оказались в ловушке. Сначала речь шла о 14 гражданах. Однако позже их число выросло до 70. Спасательная операция После сообщения о происшествии в ГУ МЧС по региону началась операция по спасению рыбаков. В министерстве сообщили, что на берег уже удалось вывезти 21 человека. Также там уточнили, что на льду по-прежнему остаются 50 рыбаков. В МЧС уточнили, что в спасательной операции участвуют 10 человек, используются две лодки, одна аэролодка, два снегохода и грузовик. Также спасатели планируют вылет вертолета Ми-8. Предупреждения об опасности выхода на лед В региональном управлении МЧС 11 февраля сообщали об опасности выхода на лед 12 февраля заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина. Спасатели предупреждали об отжимном ветре (когда ветер дует от берега и уносит судна со льдинами — прим. URA.RU). В СМИ пишут, что несмотря на предупреждения, рыбаки в зимнее время нередко игнорируют призывы спасателей и отправляются на подледную рыбалку. Из-за этого спасателям приходится снимать людей с отколовшихся льдин. Кроме того, фиксируются случаи гибели рыбаков. Так, весной 2022 года 50 рыбаков застряли на льдине в районе населенного пункта Лесное на Сахалине. Тогда в спасательной операции задействовали 14 человек и 11 единиц техники. МЧС также предупреждало граждан об опасности выхода на лед. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На Сахалине около 50 рыбаков застряли на оторвавшейся льдине. Сейчас проводится операция по спасению людей. URA.RU приводит информацию, известную о происшествии. О рыбаках, застрявших на льдине, стало известно утром 18 февраля. Сообщалось, что в районе села Стародубское Сахалинской области произошел отрыв льда, из-за чего рыбаки оказались в ловушке. Сначала речь шла о 14 гражданах. Однако позже их число выросло до 70. После сообщения о происшествии в ГУ МЧС по региону началась операция по спасению рыбаков. В министерстве сообщили, что на берег уже удалось вывезти 21 человека. Также там уточнили, что на льду по-прежнему остаются 50 рыбаков. В МЧС уточнили, что в спасательной операции участвуют 10 человек, используются две лодки, одна аэролодка, два снегохода и грузовик. Также спасатели планируют вылет вертолета Ми-8. В региональном управлении МЧС 11 февраля сообщали об опасности выхода на лед 12 февраля заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина. Спасатели предупреждали об отжимном ветре (когда ветер дует от берега и уносит судна со льдинами — прим. URA.RU). В СМИ пишут, что несмотря на предупреждения, рыбаки в зимнее время нередко игнорируют призывы спасателей и отправляются на подледную рыбалку. Из-за этого спасателям приходится снимать людей с отколовшихся льдин. Кроме того, фиксируются случаи гибели рыбаков. Так, весной 2022 года 50 рыбаков застряли на льдине в районе населенного пункта Лесное на Сахалине. Тогда в спасательной операции задействовали 14 человек и 11 единиц техники. МЧС также предупреждало граждан об опасности выхода на лед.