17 февраля 2024

На Сахалине полсотни рыбаков несет в открытое море на оторвавшейся льдине: что известно

На Сахалине 50 рыбаков застряли на отколовшейся льдине
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, нашивка, спасатель
В вызволении рыбаков участвуют 10 спасателей Фото:

На Сахалине около 50 рыбаков застряли на оторвавшейся льдине. Сейчас проводится операция по спасению людей. URA.RU приводит информацию, известную о происшествии.

Что произошло

О рыбаках, застрявших на льдине, стало известно утром 18 февраля. Сообщалось, что в районе села Стародубское Сахалинской области произошел отрыв льда, из-за чего рыбаки оказались в ловушке. Сначала речь шла о 14 гражданах. Однако позже их число выросло до 70.

Спасательная операция

После сообщения о происшествии в ГУ МЧС по региону началась операция по спасению рыбаков. В министерстве сообщили, что на берег уже удалось вывезти 21 человека. Также там уточнили, что на льду по-прежнему остаются 50 рыбаков.

В МЧС уточнили, что в спасательной операции участвуют 10 человек, используются две лодки, одна аэролодка, два снегохода и грузовик. Также спасатели планируют вылет вертолета Ми-8.

Предупреждения об опасности выхода на лед

В региональном управлении МЧС 11 февраля сообщали об опасности выхода на лед 12 февраля заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина. Спасатели предупреждали об отжимном ветре (когда ветер дует от берега и уносит судна со льдинами — прим. URA.RU).

В СМИ пишут, что несмотря на предупреждения, рыбаки в зимнее время нередко игнорируют призывы спасателей и отправляются на подледную рыбалку. Из-за этого спасателям приходится снимать людей с отколовшихся льдин. Кроме того, фиксируются случаи гибели рыбаков.

Так, весной 2022 года 50 рыбаков застряли на льдине в районе населенного пункта Лесное на Сахалине. Тогда в спасательной операции задействовали 14 человек и 11 единиц техники. МЧС также предупреждало граждан об опасности выхода на лед.

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На Сахалине около 50 рыбаков застряли на оторвавшейся льдине. Сейчас проводится операция по спасению людей. URA.RU приводит информацию, известную о происшествии. О рыбаках, застрявших на льдине, стало известно утром 18 февраля. Сообщалось, что в районе села Стародубское Сахалинской области произошел отрыв льда, из-за чего рыбаки оказались в ловушке. Сначала речь шла о 14 гражданах. Однако позже их число выросло до 70. После сообщения о происшествии в ГУ МЧС по региону началась операция по спасению рыбаков. В министерстве сообщили, что на берег уже удалось вывезти 21 человека. Также там уточнили, что на льду по-прежнему остаются 50 рыбаков. В МЧС уточнили, что в спасательной операции участвуют 10 человек, используются две лодки, одна аэролодка, два снегохода и грузовик. Также спасатели планируют вылет вертолета Ми-8. В региональном управлении МЧС 11 февраля сообщали об опасности выхода на лед 12 февраля заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина. Спасатели предупреждали об отжимном ветре (когда ветер дует от берега и уносит судна со льдинами — прим. URA.RU). В СМИ пишут, что несмотря на предупреждения, рыбаки в зимнее время нередко игнорируют призывы спасателей и отправляются на подледную рыбалку. Из-за этого спасателям приходится снимать людей с отколовшихся льдин. Кроме того, фиксируются случаи гибели рыбаков. Так, весной 2022 года 50 рыбаков застряли на льдине в районе населенного пункта Лесное на Сахалине. Тогда в спасательной операции задействовали 14 человек и 11 единиц техники. МЧС также предупреждало граждан об опасности выхода на лед.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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