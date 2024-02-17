Происшествия МЧС спасли 75 рыбаков, застрявших на льдине в Охотском море 18 февраля 2024 в 08:48 Размер текста - 17 + В спасении рыбаков задействовали вертолет Ми-8 Фото: Анна Майорова © URA.RU На Сахалине спасли 75 рыбаков, застрявших на отколовшейся льдине. Об этом сообщили в МЧС России. Новость по теме На Сахалине полсотни рыбаков несет в открытое море на оторвавшейся льдине: что известно «На берег уже доставлено 75 человек», — говорится в сообщении МЧС. Информация опубликована в telegram-канале. Уточняется, что в спасательной операции задействовали 14 специалистов и восемь единиц техники. Также совершен вылет вертолета Ми-8. Всего в ловушке оказались 80 человек. О рыбаках, застрявших на льдине, стало известно 18 февраля. При этом 12 февраля МЧС предупреждало об опасности выхода на лед. На Сахалине спасли 75 рыбаков, застрявших на отколовшейся льдине. Об этом сообщили в МЧС России. «На берег уже доставлено 75 человек», — говорится в сообщении МЧС. Информация опубликована в telegram-канале. Уточняется, что в спасательной операции задействовали 14 специалистов и восемь единиц техники. Также совершен вылет вертолета Ми-8. Всего в ловушке оказались 80 человек. О рыбаках, застрявших на льдине, стало известно 18 февраля. При этом 12 февраля МЧС предупреждало об опасности выхода на лед. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям