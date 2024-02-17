17 февраля 2024

МЧС спасли 75 рыбаков, застрявших на льдине в Охотском море

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Последствия паводка в городе Нижние Серги. Свердловская область, вертолет мчс
В спасении рыбаков задействовали вертолет Ми-8 Фото:

На Сахалине спасли 75 рыбаков, застрявших на отколовшейся льдине. Об этом сообщили в МЧС России.

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«На берег уже доставлено 75 человек», — говорится в сообщении МЧС. Информация опубликована в telegram-канале.

Уточняется, что в спасательной операции задействовали 14 специалистов и восемь единиц техники. Также совершен вылет вертолета Ми-8. Всего в ловушке оказались 80 человек.

О рыбаках, застрявших на льдине, стало известно 18 февраля. При этом 12 февраля МЧС предупреждало об опасности выхода на лед.

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На Сахалине спасли 75 рыбаков, застрявших на отколовшейся льдине. Об этом сообщили в МЧС России. «На берег уже доставлено 75 человек», — говорится в сообщении МЧС. Информация опубликована в telegram-канале. Уточняется, что в спасательной операции задействовали 14 специалистов и восемь единиц техники. Также совершен вылет вертолета Ми-8. Всего в ловушке оказались 80 человек. О рыбаках, застрявших на льдине, стало известно 18 февраля. При этом 12 февраля МЧС предупреждало об опасности выхода на лед.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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