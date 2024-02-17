МЧС спасли 75 рыбаков, застрявших на льдине в Охотском море

В спасении рыбаков задействовали вертолет Ми-8
На Сахалине спасли 75 рыбаков, застрявших на отколовшейся льдине. Об этом сообщили в МЧС России.
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«На берег уже доставлено 75 человек», — говорится в сообщении МЧС. Информация опубликована в telegram-канале.
Уточняется, что в спасательной операции задействовали 14 специалистов и восемь единиц техники. Также совершен вылет вертолета Ми-8. Всего в ловушке оказались 80 человек.
О рыбаках, застрявших на льдине, стало известно 18 февраля. При этом 12 февраля МЧС предупреждало об опасности выхода на лед.
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