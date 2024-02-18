Спасены все застрявшие на льдине в Охотском море рыбаки

18 февраля 2024 в 09:16 Размер текста - 17 +

Сотрудники МЧС спасли 82 рыбака Фото: Владимир Жабриков © URA.RU МЧС России завершило спасательную операцию на Сахалине, где на льдине в километре от берега застряли рыбаки. Эвакуировано 82 человека, сообщили в министерстве. Новость по теме На Сахалине полсотни рыбаков несет в открытое море на оторвавшейся льдине: что известно «Эвакуировано и доставлено на берег 82 человека. Спасательная операция на Сахалине завершена», — сообщили в telegram-канале МЧС . Пострадавших при инциденте нет. О застрявших рыбаках на льдине стало известно утром 18 февраля. В спасательной операции участвовали 10 человек, две лодки, одна аэролодка, два снегохода и грузовик. Несколькими днями ранее МЧС предупреждало об опасности выхода на лед.

МЧС России завершило спасательную операцию на Сахалине, где на льдине в километре от берега застряли рыбаки. Эвакуировано 82 человека, сообщили в министерстве. «Эвакуировано и доставлено на берег 82 человека. Спасательная операция на Сахалине завершена», — сообщили в telegram-канале МЧС. Пострадавших при инциденте нет. О застрявших рыбаках на льдине стало известно утром 18 февраля. В спасательной операции участвовали 10 человек, две лодки, одна аэролодка, два снегохода и грузовик. Несколькими днями ранее МЧС предупреждало об опасности выхода на лед.