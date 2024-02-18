Спасены все застрявшие на льдине в Охотском море рыбаки

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Отработка ликвидации ДТП при неблагоприятных погодных условиях. Екатеринбург, мчс, вертолет, зима, ми-8, ми8, ми 8
Сотрудники МЧС спасли 82 рыбака Фото:

МЧС России завершило спасательную операцию на Сахалине, где на льдине в километре от берега застряли рыбаки. Эвакуировано 82 человека, сообщили в министерстве.

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«Эвакуировано и доставлено на берег 82 человека. Спасательная операция на Сахалине завершена», — сообщили в telegram-канале МЧС. Пострадавших при инциденте нет.

О застрявших рыбаках на льдине стало известно утром 18 февраля. В спасательной операции участвовали 10 человек, две лодки, одна аэролодка, два снегохода и грузовик. Несколькими днями ранее МЧС предупреждало об опасности выхода на лед.

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МЧС России завершило спасательную операцию на Сахалине, где на льдине в километре от берега застряли рыбаки. Эвакуировано 82 человека, сообщили в министерстве. «Эвакуировано и доставлено на берег 82 человека. Спасательная операция на Сахалине завершена», — сообщили в telegram-канале МЧС. Пострадавших при инциденте нет. О застрявших рыбаках на льдине стало известно утром 18 февраля. В спасательной операции участвовали 10 человек, две лодки, одна аэролодка, два снегохода и грузовик. Несколькими днями ранее МЧС предупреждало об опасности выхода на лед.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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