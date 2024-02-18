Военкор Сладков обозначил следующую крупную цель ВС РФ после Авдеевки

Военкор Сладков: после Авдеевки ВС России освободят Славянск

18 февраля 2024 в 09:20 Размер текста - 17 +

Александр Сладков назвал Славянск «символом» для ВСУ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После освобождения Авдеевки целью российских войск станет Славянск, который является «реальным символом» для ВСУ. Такое предположение сделал военный корреспондент Александр Сладков. Новость по теме Шойгу рассказал Путину, как проходило освобождение Авдеевки «Самым актуальным направлением после Авдеевки будет Славянск. Да, на пути будут Константиновка, Дружковка, Дзержинск, Краматорск. Да, это донбасские города, их придется освобождать. Но если Авдеевка была самым подготовленным к обороне городом на ЛБС, то Славянск — это реальный символ», — написал Александр Сладков в своем telegram-канале. По его словам, высвободившиеся из Авдеевки, также могут быть направлены под Угледар. Также военкор заявил о готовности армии РФ взять село Работино. Кроме того, по его словам, будет освобожден город Орехов, после чего российские силы смогут продвинуться к Запорожью.

После освобождения Авдеевки целью российских войск станет Славянск, который является «реальным символом» для ВСУ. Такое предположение сделал военный корреспондент Александр Сладков. «Самым актуальным направлением после Авдеевки будет Славянск. Да, на пути будут Константиновка, Дружковка, Дзержинск, Краматорск. Да, это донбасские города, их придется освобождать. Но если Авдеевка была самым подготовленным к обороне городом на ЛБС, то Славянск — это реальный символ», — написал Александр Сладков в своем telegram-канале. По его словам, высвободившиеся из Авдеевки, также могут быть направлены под Угледар. Также военкор заявил о готовности армии РФ взять село Работино. Кроме того, по его словам, будет освобожден город Орехов, после чего российские силы смогут продвинуться к Запорожью.