Шойгу рассказал Путину, как проходило освобождение Авдеевки

Минобороны: освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка

18 февраля 2024 в 02:33 Размер текста - 17 +

Сергей Шойгу рассказал, что взятие Авдеевки позволило сдвинуть линию фронта от Донецка Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном освобождении Авдеевки (ДНР). URA.RU собрало главное о ситуации в городе. Новость по теме Как мир в первые сутки отреагировал на освобождение ВС РФ Авдеевки Как освобождали Авдеевку Шойгу сообщил, что под непрерывным огневым воздействием ВС РФ только отдельные разрозненные формирования украинских боевиков смогли спешно покинуть Авдеевку. При этом они бросили вооружение и военную технику. В итоге удалось освободить территорию площадью 31,75 кв. км. Потери противника в боях за Авдеевку в течение истекших суток составили более 1500 военнослужащих, заявил министр обороны. Уточняется, что освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, тем самым существенно обезопасить его от террористических ударов преступного киевского режима. Что сейчас происходит в Авдеевке Вооруженные силы Украины (ВСУ) вышли из Авдеевки, бросив вооружение и военную технику, после приказа главкома ВСУ Александра Сырского. При этом часть военных осталась в городе. Вооруженные силы России проводят зачистку территории от украинских боевиков и подразделений, оставивших город и засевших на Авдеевском коксохимическом комбинате. Что значит взятие под контроль Авдеевки для Донецка Полное взятие Авдеевки под контроль было организовано группировкой войск «Центр». Шойгу отметил, что это позволит отодвинуть линию фронта от Донецка. По его словам, теперь город будет легче обезопасить от атак со стороны ВСУ. О том, что ДНР будет меньше подвергаться обстрелу также заявил глава республики Денис Пушилин. Советник главы ДНР Ян Гагин подчеркнул, что взятие Авдеевки стало переломным моментом специальной военной операции на Украине. По его словам, в дальнейших планах — полное освобождение территории республики. Поздравления Путина Владимир Путин отправил благодарственную телеграмму командующему войсками ЦВО, генерал-полковнику Андрею Мордвичеву, руководящему группировкой войск, овладевшей Авдеевкой. В сообщении президент благодарит военных за отличные боевые действия. В боях за Авдеевку отличились соединения и воинские части: 30-й отдельной мотострелковой бригады второй армии; 35-й отдельной мотострелковой бригады, 55-й отдельной мотострелковой бригады (горной), 74-й отдельной мотострелковой бригады 41-й армии; 1-й отдельной мотострелковой бригады, 9-й отдельной мотострелковой бригады. Также были отмечены бойцы: 114-й отдельной мотострелковой бригады, 1454-го мотострелкового полка, 10-го танкового полка первого армейского корпуса; 6-го танкового полка, 80-го танкового полка, 239-го танкового полка 90-й танковой дивизии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном освобождении Авдеевки (ДНР). URA.RU собрало главное о ситуации в городе. Шойгу сообщил, что под непрерывным огневым воздействием ВС РФ только отдельные разрозненные формирования украинских боевиков смогли спешно покинуть Авдеевку. При этом они бросили вооружение и военную технику. В итоге удалось освободить территорию площадью 31,75 кв. км. Потери противника в боях за Авдеевку в течение истекших суток составили более 1500 военнослужащих, заявил министр обороны. Уточняется, что освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, тем самым существенно обезопасить его от террористических ударов преступного киевского режима. Вооруженные силы Украины (ВСУ) вышли из Авдеевки, бросив вооружение и военную технику, после приказа главкома ВСУ Александра Сырского. При этом часть военных осталась в городе. Вооруженные силы России проводят зачистку территории от украинских боевиков и подразделений, оставивших город и засевших на Авдеевском коксохимическом комбинате. Полное взятие Авдеевки под контроль было организовано группировкой войск «Центр». Шойгу отметил, что это позволит отодвинуть линию фронта от Донецка. По его словам, теперь город будет легче обезопасить от атак со стороны ВСУ. О том, что ДНР будет меньше подвергаться обстрелу также заявил глава республики Денис Пушилин. Советник главы ДНР Ян Гагин подчеркнул, что взятие Авдеевки стало переломным моментом специальной военной операции на Украине. По его словам, в дальнейших планах — полное освобождение территории республики. Владимир Путин отправил благодарственную телеграмму командующему войсками ЦВО, генерал-полковнику Андрею Мордвичеву, руководящему группировкой войск, овладевшей Авдеевкой. В сообщении президент благодарит военных за отличные боевые действия. В боях за Авдеевку отличились соединения и воинские части: 30-й отдельной мотострелковой бригады второй армии; 35-й отдельной мотострелковой бригады, 55-й отдельной мотострелковой бригады (горной), 74-й отдельной мотострелковой бригады 41-й армии; 1-й отдельной мотострелковой бригады, 9-й отдельной мотострелковой бригады. Также были отмечены бойцы: 114-й отдельной мотострелковой бригады, 1454-го мотострелкового полка, 10-го танкового полка первого армейского корпуса; 6-го танкового полка, 80-го танкового полка, 239-го танкового полка 90-й танковой дивизии.