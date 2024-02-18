В Росавиации назвали причину экстренной посадки L-410 на аэродром Минобороны

Росавиация: L-410 совершил аварийную посадку из-за нештатной работы двигателя

18 февраля 2024 в 12:23 Размер текста - 17 +

На борту L-410 был только экипаж самолета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Самолет L-410 совершил аварийную посадку на аэродроме Минобороны в Комсомольске-на-Амуре из-за нештатной работы двигателя. Такими предположениями поделились в Росавиации. «В воскресенье, 18 февраля, в 06:32 по мск командир турбовинтового самолета L-410UVP-E20 перевозчика „Хабаровские авиалинии“, предварительно, из-за нештатной работы двигателя воздушного судна решил произвести незапланированную посадку в Комсомольске-на-Амуре», — говорится в сообщении. Информация опубликована в telegram-канале Росавиации. Ранее стало известно, что L-410, летящий из Николаевска-на-Амуре в Хабаровск, сел на аэродроме Хурба. В СМИ писали, что причиной тому могло стать сильное обледенение самолета. На борту находились два пилота.

Самолет L-410 совершил аварийную посадку на аэродроме Минобороны в Комсомольске-на-Амуре из-за нештатной работы двигателя. Такими предположениями поделились в Росавиации. «В воскресенье, 18 февраля, в 06:32 по мск командир турбовинтового самолета L-410UVP-E20 перевозчика „Хабаровские авиалинии“, предварительно, из-за нештатной работы двигателя воздушного судна решил произвести незапланированную посадку в Комсомольске-на-Амуре», — говорится в сообщении. Информация опубликована в telegram-канале Росавиации. Ранее стало известно, что L-410, летящий из Николаевска-на-Амуре в Хабаровск, сел на аэродроме Хурба. В СМИ писали, что причиной тому могло стать сильное обледенение самолета. На борту находились два пилота.