В Росавиации назвали причину экстренной посадки L-410 на аэродром Минобороны

Самолет L-410 совершил аварийную посадку на аэродроме Минобороны в Комсомольске-на-Амуре из-за нештатной работы двигателя. Такими предположениями поделились в Росавиации.
«В воскресенье, 18 февраля, в 06:32 по мск командир турбовинтового самолета L-410UVP-E20 перевозчика „Хабаровские авиалинии“, предварительно, из-за нештатной работы двигателя воздушного судна решил произвести незапланированную посадку в Комсомольске-на-Амуре», — говорится в сообщении. Информация опубликована в telegram-канале Росавиации.
Ранее стало известно, что L-410, летящий из Николаевска-на-Амуре в Хабаровск, сел на аэродроме Хурба. В СМИ писали, что причиной тому могло стать сильное обледенение самолета. На борту находились два пилота.
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