17 февраля 2024
16 февраля 2024

Боец из ХМАО подорвался на мине, но успел спасти товарищей

© Служба новостей «URA.RU»
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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, мина, бойцы, минное поле, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Военный из ХМАО подорвался на мине, отбиваясь от атаки БПЛА Фото:

Югорчанин с позывным «Бояра» пытался отразить атаку беспилотника, но наступил на замаскированную противопехотную мину. Несмотря на разрыв снаряда и полученные травмы, военный успел предупредить сослуживцев, чем спас их жизни.

«В результате разрыва снаряда он получил множественные осколочные ранения лица и ноги. Но, несмотря на полученные травмы, югорчанин успел предупредить своих боевых товарищей об опасности, чем спас им жизни», — написано в telegram-канале «Югра Солдату».

«Бояра» служит в мотострелковой бригаде в подразделении радиоэлектронной борьбы. Сейчас он проходит лечение в больнице Ростовской области.

Ранее боец из Советского района с позывным «Зоха» во время бомбардировки потерял нижнюю конечность, однако он не растерялся и оказал себе необходимую помощь до прибытия эвакуации. Сейчас раненый солдат находится под наблюдением медиков в госпитале.

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Югорчанин с позывным «Бояра» пытался отразить атаку беспилотника, но наступил на замаскированную противопехотную мину. Несмотря на разрыв снаряда и полученные травмы, военный успел предупредить сослуживцев, чем спас их жизни. «В результате разрыва снаряда он получил множественные осколочные ранения лица и ноги. Но, несмотря на полученные травмы, югорчанин успел предупредить своих боевых товарищей об опасности, чем спас им жизни», — написано в telegram-канале «Югра Солдату». «Бояра» служит в мотострелковой бригаде в подразделении радиоэлектронной борьбы. Сейчас он проходит лечение в больнице Ростовской области. Ранее боец из Советского района с позывным «Зоха» во время бомбардировки потерял нижнюю конечность, однако он не растерялся и оказал себе необходимую помощь до прибытия эвакуации. Сейчас раненый солдат находится под наблюдением медиков в госпитале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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