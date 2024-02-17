Боец из ХМАО подорвался на мине, но успел спасти товарищей

Югорчанин с позывным «Бояра» пытался отразить атаку беспилотника, но наступил на замаскированную противопехотную мину. Несмотря на разрыв снаряда и полученные травмы, военный успел предупредить сослуживцев, чем спас их жизни.
«В результате разрыва снаряда он получил множественные осколочные ранения лица и ноги. Но, несмотря на полученные травмы, югорчанин успел предупредить своих боевых товарищей об опасности, чем спас им жизни», — написано в telegram-канале «Югра Солдату».
«Бояра» служит в мотострелковой бригаде в подразделении радиоэлектронной борьбы. Сейчас он проходит лечение в больнице Ростовской области.
Ранее боец из Советского района с позывным «Зоха» во время бомбардировки потерял нижнюю конечность, однако он не растерялся и оказал себе необходимую помощь до прибытия эвакуации. Сейчас раненый солдат находится под наблюдением медиков в госпитале.
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