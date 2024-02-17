17 февраля 2024
16 февраля 2024

РЖД взыскали со строителей Чусовского моста в Перми 900 тысяч рублей после ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Решение суда было опубликовано 8 февраля Фото:

РЖД взыскали 903,7 тысячи рублей с компаний, занимающихся строительством Чусовского моста в Перми. Соответствующий документ опубликован в картотеке Арбитражного суда Пермского края. Поводом для иска стало ДТП на железнодорожном перегоне Левшино — Голованово. Во время происшествия автомобиль с поднятым кузовом врезался в пролет путепровода.

«Суд удовлетворил иск ОАО „Российские железные дороги“ к АО „Стройтрансгаз“ и ООО „Пермская концессионная компания“», — ссылается «Коммерсант-Прикамье» на судебное делопроизводство. В документах указано, что затраты на восстановление пути составили 839,1 тысячи рублей. Затем к этой сумме добавились затраты, связанные с задержками рейсов, в размере 64,6 тысячи.

Авария на железнодорожных путях произошла в ноябре 2022 года. В результате ДТП никто не пострадал. Ход восстановительных работ на перегоне контролировала транспортная прокуратура.

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РЖД взыскали 903,7 тысячи рублей с компаний, занимающихся строительством Чусовского моста в Перми. Соответствующий документ опубликован в картотеке Арбитражного суда Пермского края. Поводом для иска стало ДТП на железнодорожном перегоне Левшино — Голованово. Во время происшествия автомобиль с поднятым кузовом врезался в пролет путепровода. «Суд удовлетворил иск ОАО „Российские железные дороги“ к АО „Стройтрансгаз“ и ООО „Пермская концессионная компания“», — ссылается «Коммерсант-Прикамье» на судебное делопроизводство. В документах указано, что затраты на восстановление пути составили 839,1 тысячи рублей. Затем к этой сумме добавились затраты, связанные с задержками рейсов, в размере 64,6 тысячи. Авария на железнодорожных путях произошла в ноябре 2022 года. В результате ДТП никто не пострадал. Ход восстановительных работ на перегоне контролировала транспортная прокуратура.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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