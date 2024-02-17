РЖД взыскали со строителей Чусовского моста в Перми 900 тысяч рублей после ДТП

18 февраля 2024 в 13:22 Размер текста - 17 +

Решение суда было опубликовано 8 февраля Фото: Денис Моргунов © URA.RU РЖД взыскали 903,7 тысячи рублей с компаний, занимающихся строительством Чусовского моста в Перми. Соответствующий документ опубликован в картотеке Арбитражного суда Пермского края. Поводом для иска стало ДТП на железнодорожном перегоне Левшино — Голованово. Во время происшествия автомобиль с поднятым кузовом врезался в пролет путепровода. «Суд удовлетворил иск ОАО „Российские железные дороги“ к АО „Стройтрансгаз“ и ООО „Пермская концессионная компания“», — ссылается «Коммерсант-Прикамье» на судебное делопроизводство. В документах указано, что затраты на восстановление пути составили 839,1 тысячи рублей. Затем к этой сумме добавились затраты, связанные с задержками рейсов, в размере 64,6 тысячи. Авария на железнодорожных путях произошла в ноябре 2022 года. В результате ДТП никто не пострадал. Ход восстановительных работ на перегоне контролировала транспортная прокуратура.

РЖД взыскали 903,7 тысячи рублей с компаний, занимающихся строительством Чусовского моста в Перми. Соответствующий документ опубликован в картотеке Арбитражного суда Пермского края. Поводом для иска стало ДТП на железнодорожном перегоне Левшино — Голованово. Во время происшествия автомобиль с поднятым кузовом врезался в пролет путепровода. «Суд удовлетворил иск ОАО „Российские железные дороги“ к АО „Стройтрансгаз“ и ООО „Пермская концессионная компания“», — ссылается «Коммерсант-Прикамье» на судебное делопроизводство. В документах указано, что затраты на восстановление пути составили 839,1 тысячи рублей. Затем к этой сумме добавились затраты, связанные с задержками рейсов, в размере 64,6 тысячи. Авария на железнодорожных путях произошла в ноябре 2022 года. В результате ДТП никто не пострадал. Ход восстановительных работ на перегоне контролировала транспортная прокуратура.