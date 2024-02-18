Маск прокомментировал взятие Авдеевки ВС РФ

Маск: продолжительность конфликта на Украине выгодна России
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Илон Маск заявил о выгоде для РФ от длительности конфликта с Украиной Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия будет получать преимущество до тех пор, пока длится конфликт на Украине. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск, комментируя взятие российскими войсками Авдеевки.

«Чем дольше это будет продолжаться, тем лучше будет для России», — заявил Илон Маск в соцсети X. Свое мнение он написал в комментариях под постом бизнесмена Дэвида Сакса о взятии города.

Об освобождении Авдеевки стало известно 17 февраля, передает Pravda.Ru. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, ВСУ в результате боев за город потеряли 1500 военных за сутки.

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Россия будет получать преимущество до тех пор, пока длится конфликт на Украине. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск, комментируя взятие российскими войсками Авдеевки. «Чем дольше это будет продолжаться, тем лучше будет для России», — заявил Илон Маск в соцсети X. Свое мнение он написал в комментариях под постом бизнесмена Дэвида Сакса о взятии города. Об освобождении Авдеевки стало известно 17 февраля, передает Pravda.Ru. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, ВСУ в результате боев за город потеряли 1500 военных за сутки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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