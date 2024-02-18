Маск прокомментировал взятие Авдеевки ВС РФ

Илон Маск заявил о выгоде для РФ от длительности конфликта с Украиной
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Россия будет получать преимущество до тех пор, пока длится конфликт на Украине. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск, комментируя взятие российскими войсками Авдеевки.
«Чем дольше это будет продолжаться, тем лучше будет для России», — заявил Илон Маск в соцсети X. Свое мнение он написал в комментариях под постом бизнесмена Дэвида Сакса о взятии города.
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