Путин объяснил ажиотаж вокруг интервью Карлсону

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону стало активно обсуждаться из-за желания большинства людей узнать правду о конфликте на Украине. Об этом российский лидер заявил журналисту Павлу Зарубину.
«Точного ответа у меня нет. Могу предположить с желанием многих людей получить альтернативную точку зрения и узнать правду», —
Ранее Карлсон посетил Москву, чтобы взять интервью у Путина. Беседа главы государства с журналистом стала обсуждаться не только в РФ, но и за ее пределами. Главред медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что интервью посмотрел миллиард человек на разных платформах.
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