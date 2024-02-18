Путин объяснил ажиотаж вокруг интервью Карлсону

Путин: популярность интервью Карлсону связана с желанием людей узнать правду

18 февраля 2024 в 13:26 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил, что многие хотели услышать позицию РФ о конфликте на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону стало активно обсуждаться из-за желания большинства людей узнать правду о конфликте на Украине. Об этом российский лидер заявил журналисту Павлу Зарубину. «Точного ответа у меня нет. Могу предположить с желанием многих людей получить альтернативную точку зрения и узнать правду», — сказал Владимир Путин. Интервью опубликовано в telegram-канале Зарубина. Ранее Карлсон посетил Москву, чтобы взять интервью у Путина. Беседа главы государства с журналистом стала обсуждаться не только в РФ, но и за ее пределами. Главред медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что интервью посмотрел миллиард человек на разных платформах.

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону стало активно обсуждаться из-за желания большинства людей узнать правду о конфликте на Украине. Об этом российский лидер заявил журналисту Павлу Зарубину. «Точного ответа у меня нет. Могу предположить с желанием многих людей получить альтернативную точку зрения и узнать правду», — сказал Владимир Путин. Интервью опубликовано в telegram-канале Зарубина. Ранее Карлсон посетил Москву, чтобы взять интервью у Путина. Беседа главы государства с журналистом стала обсуждаться не только в РФ, но и за ее пределами. Главред медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что интервью посмотрел миллиард человек на разных платформах.