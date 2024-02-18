Что произошло в Шри-Ланке, из-за чего посольство РФ просит туристов уезжать домой

Посольство РФ просит туристов уезжать из Шри-Ланки из-за случаев домогательств

18 февраля 2024 в 14:54 Размер текста - 17 +

Туроператорам пока не поступало рекомендаций по ситуации в Шри-Ланке Фото: Алена Полозова © URA.RU Посольство России в Коломбо (Шри-Ланка) просит туристов, живущих в стране, покинуть государство в связи с участившимися в отношении граждан РФ случаями домогательств. Громким примером послужила жалоба трех россиянок на сексуальные домогательства со стороны персонала отеля в населенном пункте Хабарадува. URA.RU рассказывает, что произошло. Рум-бой залез к россиянкам в кровать и стал мастурбировать По информации telegram-канала SHOT, сотрудник отеля в населенном пункте Хабарадува в ночь с 7 на 8 февраля пробрался в номер трех российских туристок и начал гладить одну из спящих девушек по ноге. Тогда работника выгнали, но заявление писать не стали. Однако в ночь на День святого Валентина этот же мужчина пробрался в номер к девушкам, разделся, лег к ним в кровать и стал мастурбировать. Судя по видео, которое публикует telegram-канал, в этот раз разгорелся нешуточный скандал. По началу сотрудники отеля просто извинялись на английском и русском языках. Однако затем завязалась драка между персоналом и парнем одной из туристок. Заявление от пострадавших в турполицию приняли не с первого раза, а только после вмешательства консула РФ. Реакция России на домогательства Посольство России в Коломбо (Шри-Ланка) из-за участившихся случаев домогательств обратилось к россиянам, которые долгое время находятся на острове. Там призвали соотечественников «рассмотреть возможность возвращения на родину» и отказаться от посещения страны. После вмешательства российского консула полиция Шри-Ланки начала расследование данного инцидента. Туристки улетели в Россию, не составив заявления в полицию, однако посольство обратилось в МИД Шри-Ланки и призвало компетентный органы разобраться с произошедшим. Также туроператор «Интурист» намерен пересмотреть дальнейшее сотрудничество с отелем Rainbow Surf Beach Hotel в Шри-Ланке, где произошел инцидент с российскими туристками. По информации РИА Новости, компания намерена провести анализ ситуации и рассмотреть «целесообразность работы с данным объектом размещения». По информации АТОР, туроператорам и турагентам пока не поступало рекомендаций по воздержанию от продажи туров в Шри-Ланку. Об этом АТОР написали в своем telegram-канале. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Посольство России в Коломбо (Шри-Ланка) просит туристов, живущих в стране, покинуть государство в связи с участившимися в отношении граждан РФ случаями домогательств. Громким примером послужила жалоба трех россиянок на сексуальные домогательства со стороны персонала отеля в населенном пункте Хабарадува. URA.RU рассказывает, что произошло. По информации telegram-канала SHOT, сотрудник отеля в населенном пункте Хабарадува в ночь с 7 на 8 февраля пробрался в номер трех российских туристок и начал гладить одну из спящих девушек по ноге. Тогда работника выгнали, но заявление писать не стали. Однако в ночь на День святого Валентина этот же мужчина пробрался в номер к девушкам, разделся, лег к ним в кровать и стал мастурбировать. Судя по видео, которое публикует telegram-канал, в этот раз разгорелся нешуточный скандал. По началу сотрудники отеля просто извинялись на английском и русском языках. Однако затем завязалась драка между персоналом и парнем одной из туристок. Заявление от пострадавших в турполицию приняли не с первого раза, а только после вмешательства консула РФ. Посольство России в Коломбо (Шри-Ланка) из-за участившихся случаев домогательств обратилось к россиянам, которые долгое время находятся на острове. Там призвали соотечественников «рассмотреть возможность возвращения на родину» и отказаться от посещения страны. После вмешательства российского консула полиция Шри-Ланки начала расследование данного инцидента. Туристки улетели в Россию, не составив заявления в полицию, однако посольство обратилось в МИД Шри-Ланки и призвало компетентный органы разобраться с произошедшим. Также туроператор «Интурист» намерен пересмотреть дальнейшее сотрудничество с отелем Rainbow Surf Beach Hotel в Шри-Ланке, где произошел инцидент с российскими туристками. По информации РИА Новости, компания намерена провести анализ ситуации и рассмотреть «целесообразность работы с данным объектом размещения». По информации АТОР, туроператорам и турагентам пока не поступало рекомендаций по воздержанию от продажи туров в Шри-Ланку. Об этом АТОР написали в своем telegram-канале.