Что произошло в Шри-Ланке, из-за чего посольство РФ просит туристов уезжать домой

Посольство России в Коломбо (Шри-Ланка) просит туристов, живущих в стране, покинуть государство в связи с участившимися в отношении граждан РФ случаями домогательств. Громким примером послужила жалоба трех россиянок на сексуальные домогательства со стороны персонала отеля в населенном пункте Хабарадува. URA.RU рассказывает, что произошло.
Рум-бой залез к россиянкам в кровать и стал мастурбировать
По информации telegram-канала SHOT, сотрудник отеля в населенном пункте Хабарадува в ночь с 7 на 8 февраля пробрался в номер трех российских туристок и начал гладить одну из спящих девушек по ноге. Тогда работника выгнали, но заявление писать не стали. Однако в ночь на День святого Валентина этот же мужчина пробрался в номер к девушкам, разделся, лег к ним в кровать и стал мастурбировать.
Судя по видео, которое публикует telegram-канал, в этот раз разгорелся нешуточный скандал. По началу сотрудники отеля просто извинялись на английском и русском языках. Однако затем завязалась драка между персоналом и парнем одной из туристок. Заявление от пострадавших в турполицию приняли не с первого раза, а только после вмешательства консула РФ.
Реакция России на домогательства
Посольство России в Коломбо (Шри-Ланка) из-за участившихся случаев домогательств обратилось к россиянам, которые долгое время находятся на острове. Там призвали соотечественников «рассмотреть возможность возвращения на родину» и отказаться от посещения страны.
После вмешательства российского консула полиция Шри-Ланки начала расследование данного инцидента. Туристки улетели в Россию, не составив заявления в полицию, однако посольство обратилось в МИД Шри-Ланки и призвало компетентный органы разобраться с произошедшим.
Также туроператор «Интурист» намерен пересмотреть дальнейшее сотрудничество с отелем Rainbow Surf Beach Hotel в Шри-Ланке, где произошел инцидент с российскими туристками. По информации РИА Новости, компания намерена провести анализ ситуации и рассмотреть «целесообразность работы с данным объектом размещения».
По информации АТОР, туроператорам и турагентам пока не поступало рекомендаций по воздержанию от продажи туров в Шри-Ланку. Об этом АТОР написали в своем telegram-канале.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.