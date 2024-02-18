Полиция Шри-Ланки заинтересовалась сообщениями о домогательствах к российским туристам

Посол РФ Федоров: МВД Шри-Ланки заинтересовалось домогательствами к россиянкам

18 февраля 2024 в 14:14 Размер текста - 17 +

МВД Шри-Ланки обратит внимание на домогательства к россиянкам, сказал Герман Федоров Фото: Алена Полозова © URA.RU Полиция Шри-Ланки заинтересовалась ситуацией с домогательствами в отношении трех россиянок в отеле населенного пункта Хабарадува. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства РФ в Коломбо Герман Федоров. «Девушки улетели в Россию, не составив заявление в полицию. Несмотря на это, посольство посчитало необходимым обратиться в МИД Шри-Ланки и призвать компетентные органы обратить внимание на неприемлемый характер произошедшего», — рассказал Герман Федоров РИА Новости. Ранее сотрудник отеля пробрался в комнату к трем россиянкам и начал мастурбировать. В посольстве России в Коломбо заявили, что это не первый случай сексуальных домогательств к россиянам на острове. В связи с этим в диппредставительстве призвали граждан РФ покинуть государство и вернуться на родину.

Полиция Шри-Ланки заинтересовалась ситуацией с домогательствами в отношении трех россиянок в отеле населенного пункта Хабарадува. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства РФ в Коломбо Герман Федоров. «Девушки улетели в Россию, не составив заявление в полицию. Несмотря на это, посольство посчитало необходимым обратиться в МИД Шри-Ланки и призвать компетентные органы обратить внимание на неприемлемый характер произошедшего», — рассказал Герман Федоров РИА Новости. Ранее сотрудник отеля пробрался в комнату к трем россиянкам и начал мастурбировать. В посольстве России в Коломбо заявили, что это не первый случай сексуальных домогательств к россиянам на острове. В связи с этим в диппредставительстве призвали граждан РФ покинуть государство и вернуться на родину.