Полиция Шри-Ланки заинтересовалась сообщениями о домогательствах к российским туристам

Посол РФ Федоров: МВД Шри-Ланки заинтересовалось домогательствами к россиянкам
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Шри-Ланка, вилла
МВД Шри-Ланки обратит внимание на домогательства к россиянкам, сказал Герман Федоров Фото:

Полиция Шри-Ланки заинтересовалась ситуацией с домогательствами в отношении трех россиянок в отеле населенного пункта Хабарадува. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства РФ в Коломбо Герман Федоров.

«Девушки улетели в Россию, не составив заявление в полицию. Несмотря на это, посольство посчитало необходимым обратиться в МИД Шри-Ланки и призвать компетентные органы обратить внимание на неприемлемый характер произошедшего», — рассказал Герман Федоров РИА Новости.

Ранее сотрудник отеля пробрался в комнату к трем россиянкам и начал мастурбировать. В посольстве России в Коломбо заявили, что это не первый случай сексуальных домогательств к россиянам на острове. В связи с этим в диппредставительстве призвали граждан РФ покинуть государство и вернуться на родину.

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Полиция Шри-Ланки заинтересовалась ситуацией с домогательствами в отношении трех россиянок в отеле населенного пункта Хабарадува. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства РФ в Коломбо Герман Федоров. «Девушки улетели в Россию, не составив заявление в полицию. Несмотря на это, посольство посчитало необходимым обратиться в МИД Шри-Ланки и призвать компетентные органы обратить внимание на неприемлемый характер произошедшего», — рассказал Герман Федоров РИА Новости. Ранее сотрудник отеля пробрался в комнату к трем россиянкам и начал мастурбировать. В посольстве России в Коломбо заявили, что это не первый случай сексуальных домогательств к россиянам на острове. В связи с этим в диппредставительстве призвали граждан РФ покинуть государство и вернуться на родину.
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