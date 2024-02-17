17 февраля 2024
16 февраля 2024

Освободители Бахмута и Авдеевки получили письма от юных пермяков. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка гуманитарной помощи на Донбасс. Челябинск, гуманитарный конвой, гуманитарный груз, письма солдатам
Бойцы СВО получают письма от детей вместе с необходимой помощью, оборудованием и снаряжением Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Бойцы СВО, участвовавшие в освобождении Бахмута (Артемовска) и Авдеевки, получили письма от юных жителей Пермского края. Об этом рассказал губернатор региона Дмитрий Махонин.

«Защитники Бахмута и Авдеевки записали видео для самых маленьких помощников. Ребята со всего Пермского края пишут бойцам письма, рисуют открытки. И они доходят до адресата», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. К сообщению приложено видео с фронта, на котором военнослужащие зачитывают детские письма.

Пермский край регулярно отправляет помощь на передовую. Ранее волонтеры закупили генераторы для участников спецоперации. В начале февраля URA.RU писало о прикамском бойце частной военной компании «Вагнер», который разыскал девочку после получения письма от нее в самом начале СВО. Военнослужащий признался, что ходил с посланием от ребенка на боевые задания.

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Бойцы СВО, участвовавшие в освобождении Бахмута (Артемовска) и Авдеевки, получили письма от юных жителей Пермского края. Об этом рассказал губернатор региона Дмитрий Махонин. «Защитники Бахмута и Авдеевки записали видео для самых маленьких помощников. Ребята со всего Пермского края пишут бойцам письма, рисуют открытки. И они доходят до адресата», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. К сообщению приложено видео с фронта, на котором военнослужащие зачитывают детские письма. Пермский край регулярно отправляет помощь на передовую. Ранее волонтеры закупили генераторы для участников спецоперации. В начале февраля URA.RU писало о прикамском бойце частной военной компании «Вагнер», который разыскал девочку после получения письма от нее в самом начале СВО. Военнослужащий признался, что ходил с посланием от ребенка на боевые задания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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