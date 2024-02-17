Освободители Бахмута и Авдеевки получили письма от юных пермяков. Видео

18 февраля 2024 в 15:00 Размер текста - 17 +

Бойцы СВО получают письма от детей вместе с необходимой помощью, оборудованием и снаряжением Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы СВО, участвовавшие в освобождении Бахмута (Артемовска) и Авдеевки, получили письма от юных жителей Пермского края. Об этом рассказал губернатор региона Дмитрий Махонин. «Защитники Бахмута и Авдеевки записали видео для самых маленьких помощников. Ребята со всего Пермского края пишут бойцам письма, рисуют открытки. И они доходят до адресата», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. К сообщению приложено видео с фронта, на котором военнослужащие зачитывают детские письма. Пермский край регулярно отправляет помощь на передовую. Ранее волонтеры закупили генераторы для участников спецоперации. В начале февраля URA.RU писало о прикамском бойце частной военной компании «Вагнер», который разыскал девочку после получения письма от нее в самом начале СВО. Военнослужащий признался, что ходил с посланием от ребенка на боевые задания.

Бойцы СВО, участвовавшие в освобождении Бахмута (Артемовска) и Авдеевки, получили письма от юных жителей Пермского края. Об этом рассказал губернатор региона Дмитрий Махонин. «Защитники Бахмута и Авдеевки записали видео для самых маленьких помощников. Ребята со всего Пермского края пишут бойцам письма, рисуют открытки. И они доходят до адресата», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. К сообщению приложено видео с фронта, на котором военнослужащие зачитывают детские письма. Пермский край регулярно отправляет помощь на передовую. Ранее волонтеры закупили генераторы для участников спецоперации. В начале февраля URA.RU писало о прикамском бойце частной военной компании «Вагнер», который разыскал девочку после получения письма от нее в самом начале СВО. Военнослужащий признался, что ходил с посланием от ребенка на боевые задания.