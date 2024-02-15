15 февраля 2024

Пермские волонтеры из УФК закупили генераторы для бойцов СВО. Видео

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Окружная конференция Общероссийского народного фронта. Сургут, онф, общероссийский народный фронт
Пермские волонтеры отправили гуманитарную помощь бойцам на передовую Фото:
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Волонтеры и представители молодежного совета Управления федерального казначейства (УФК) по Пермскому краю закупили генераторы для бойцов на фронте. Информация об этом опубликована в группе реготделения «Народного фронта» в соцсети «ВКонтакте».

«Волонтерское движение и молодежный совет Управления федерального казначейства по Перемскому краю закупили генераторы для бойцов СВО. Их передадут представители „Народного фронта“ на передовую», — говорится в посте, к которому прикреплено видеообращение общественников.

В своем видеообращении волонтеры рассказали о том, что дети сотрудников ведомства написали письма бойцам. Представители УФК поздравили защитников Родины с наступающим праздником 23 февраля.

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Волонтеры и представители молодежного совета Управления федерального казначейства (УФК) по Пермскому краю закупили генераторы для бойцов на фронте. Информация об этом опубликована в группе реготделения «Народного фронта» в соцсети «ВКонтакте». «Волонтерское движение и молодежный совет Управления федерального казначейства по Перемскому краю закупили генераторы для бойцов СВО. Их передадут представители „Народного фронта“ на передовую», — говорится в посте, к которому прикреплено видеообращение общественников. В своем видеообращении волонтеры рассказали о том, что дети сотрудников ведомства написали письма бойцам. Представители УФК поздравили защитников Родины с наступающим праздником 23 февраля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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