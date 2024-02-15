Пермские волонтеры из УФК закупили генераторы для бойцов СВО. Видео

16 февраля 2024 в 07:14 Размер текста - 17 +

Пермские волонтеры отправили гуманитарную помощь бойцам на передовую Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Волонтеры и представители молодежного совета Управления федерального казначейства (УФК) по Пермскому краю закупили генераторы для бойцов на фронте. Информация об этом опубликована в группе реготделения «Народного фронта» в соцсети «ВКонтакте». «Волонтерское движение и молодежный совет Управления федерального казначейства по Перемскому краю закупили генераторы для бойцов СВО. Их передадут представители „Народного фронта“ на передовую», — говорится в посте, к которому прикреплено видеообращение общественников. В своем видеообращении волонтеры рассказали о том, что дети сотрудников ведомства написали письма бойцам. Представители УФК поздравили защитников Родины с наступающим праздником 23 февраля.

Волонтеры и представители молодежного совета Управления федерального казначейства (УФК) по Пермскому краю закупили генераторы для бойцов на фронте. Информация об этом опубликована в группе реготделения «Народного фронта» в соцсети «ВКонтакте». «Волонтерское движение и молодежный совет Управления федерального казначейства по Перемскому краю закупили генераторы для бойцов СВО. Их передадут представители „Народного фронта“ на передовую», — говорится в посте, к которому прикреплено видеообращение общественников. В своем видеообращении волонтеры рассказали о том, что дети сотрудников ведомства написали письма бойцам. Представители УФК поздравили защитников Родины с наступающим праздником 23 февраля.