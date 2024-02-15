Волонтеры и представители молодежного совета Управления федерального казначейства (УФК) по Пермскому краю закупили генераторы для бойцов на фронте. Информация об этом опубликована в группе реготделения «Народного фронта» в соцсети «ВКонтакте».
«Волонтерское движение и молодежный совет Управления федерального казначейства по Перемскому краю закупили генераторы для бойцов СВО. Их передадут представители „Народного фронта“ на передовую», — говорится в посте, к которому прикреплено видеообращение общественников.
В своем видеообращении волонтеры рассказали о том, что дети сотрудников ведомства написали письма бойцам. Представители УФК поздравили защитников Родины с наступающим праздником 23 февраля.
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