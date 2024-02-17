17 февраля 2024

Задержанного экс-директора свердловского «Динамо» отпустили

© Служба новостей «URA.RU»
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Конструктивизм. Майорова. Екатеринбург, конструктивизм, спортивный комплекс, динамо, здание, улица еремина12
Михаил Медведев возглавлял филиал «Динамо» около года Фото:

Михаила Медведева, задержанного на днях экс-руководителя свердловского филиала спортивного общества «Динамо», отпустили. Об этом URA.RU сообщил информированный источник. Его слова косвенно подтверждаются комментарием самого Медведева агентству. Он, правда, утверждает, что его и не задерживали.

«Я дома, все в порядке», — сказал Медеведев. О его задержании сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Свердловской области URA.RU сообщило 15 февраля. Об этом же со ссылкой на источники написали и другие СМИ. Телефон Медведева в тот день был выключен. Уточнялось, что его «подозревают в коррупционном преступлении».

Как пояснял URA.RU новый директор филиала Илья Самохвалов, 1 февраля Медведев написал заявление об увольнении по собственному желанию. В прошлом Медведев служил в региональном ГИБДД. Председателем свердловского «Динамо» он был избран немногим более года назад.

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Михаила Медведева, задержанного на днях экс-руководителя свердловского филиала спортивного общества «Динамо», отпустили. Об этом URA.RU сообщил информированный источник. Его слова косвенно подтверждаются комментарием самого Медведева агентству. Он, правда, утверждает, что его и не задерживали. «Я дома, все в порядке», — сказал Медеведев. О его задержании сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Свердловской области URA.RU сообщило 15 февраля. Об этом же со ссылкой на источники написали и другие СМИ. Телефон Медведева в тот день был выключен. Уточнялось, что его «подозревают в коррупционном преступлении». Как пояснял URA.RU новый директор филиала Илья Самохвалов, 1 февраля Медведев написал заявление об увольнении по собственному желанию. В прошлом Медведев служил в региональном ГИБДД. Председателем свердловского «Динамо» он был избран немногим более года назад.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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