Задержан глава свердловского «Динамо»

Глава свердловского «Динамо» Михайлов задержан по подозрению в коррупции
© Служба новостей «URA.RU»
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Предположительно, мужчина помещен в ИВС Фото:

В Екатеринбурге задержан Михаил Михайлов — председатель свердловского филиала спортивного общества «Динамо», экс-сотрудник ГИБДД. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Его подозревают в коррупции. В данный момент Михайлов содержится в ИВС», — сказал собеседник агентства.

В совершении какого именно преступления подозревают мужчину, он пояснить затруднился. Предположительно, речь идет о коррупции. За комментарием корреспондент обратился в пресс-службу СКР Свердловской области. Ответ ожидается.

Известно, что в прошлом Михайлов служил в региональном ГИБДД. Председателем свердловского «Динамо» он был избран немногим более года назад.

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В Екатеринбурге задержан Михаил Михайлов — председатель свердловского филиала спортивного общества «Динамо», экс-сотрудник ГИБДД. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Его подозревают в коррупции. В данный момент Михайлов содержится в ИВС», — сказал собеседник агентства. В совершении какого именно преступления подозревают мужчину, он пояснить затруднился. Предположительно, речь идет о коррупции. За комментарием корреспондент обратился в пресс-службу СКР Свердловской области. Ответ ожидается. Известно, что в прошлом Михайлов служил в региональном ГИБДД. Председателем свердловского «Динамо» он был избран немногим более года назад.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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