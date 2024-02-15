Задержан глава свердловского «Динамо»

В Екатеринбурге задержан Михаил Михайлов — председатель свердловского филиала спортивного общества «Динамо», экс-сотрудник ГИБДД. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Его подозревают в коррупции. В данный момент Михайлов содержится в ИВС», — сказал собеседник агентства.
В совершении какого именно преступления подозревают мужчину, он пояснить затруднился. Предположительно, речь идет о коррупции. За комментарием корреспондент обратился в пресс-службу СКР Свердловской области. Ответ ожидается.
Известно, что в прошлом Михайлов служил в региональном ГИБДД. Председателем свердловского «Динамо» он был избран немногим более года назад.
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