Минобороны показало кадры бегства ВСУ из Авдеевки

Во время взятия Авдеевки ВС РФ часть украинских военных бежала, оставив раненых. Минобороны РФ показало то, как ВСУ оставляли город.
На кадрах можно увидеть маленькие круглые точки. Их хаотичное передвижение показывает направления бегства ВСУ. Также показаны кадры ударов российской армии по украинским солдатам. Видео предоставило Минобороны РФ.
Армия России продолжает наступательные операции после освобождения города. В российском военном ведомстве рассказали, что ВС РФ продвинулись вглубь на 8,6 километров.
О том, как происходило взятие города — в материале URA.RU. Президент России Владимир Путин поздравил военных, которые принимали участие в операции. Город был освобожден 17 февраля.
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