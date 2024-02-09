В Тюмени в лесопарке имени Ю.А. Гагарина стартовала Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России — 2024». Информация об этом в соцсети размещена властями региона.
«42-я открытая Всероссийская массовая лыжная гонка „Лыжня России“ стартовала в лесопарке имени Ю.А. Гагарина», — сообщается в telegram-канале областного правительства. Открыла забег президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
Все желающие могут выполнить нормативы ГТО в лыжной дисциплине «Бег на лыжах» на дистанциях 2,3 и 5 километров. Затем в гонке примут участие любители спорта.
Тысячи жителей Пермского края также приняли участие в массовом Всероссийском лыжном забеге. Со спортивным праздником пермяков поздравил глава региона Дмитрий Махонин.
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