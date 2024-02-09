В Тюмени стартовала «Лыжня России — 2024». Фото

10 февраля 2024 в 15:06 Размер текста - 17 +

Забег в Тюмени открыла Елена Вяльбе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени в лесопарке имени Ю.А. Гагарина стартовала Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России — 2024». Информация об этом в соцсети размещена властями региона. «42-я открытая Всероссийская массовая лыжная гонка „Лыжня России“ стартовала в лесопарке имени Ю.А. Гагарина», — сообщается в telegram-канале областного правительства. Открыла забег президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Все желающие могут выполнить нормативы ГТО в лыжной дисциплине «Бег на лыжах» на дистанциях 2,3 и 5 километров. Затем в гонке примут участие любители спорта. Тысячи жителей Пермского края также приняли участие в массовом Всероссийском лыжном забеге. Со спортивным праздником пермяков поздравил глава региона Дмитрий Махонин. Мероприятие проходит в лесопарке имени Ю.А. Гагарина Telegram-канал Департамента спорта и молодежной политики Тюмени

В Тюмени в лесопарке имени Ю.А. Гагарина стартовала Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России — 2024». Информация об этом в соцсети размещена властями региона. «42-я открытая Всероссийская массовая лыжная гонка „Лыжня России“ стартовала в лесопарке имени Ю.А. Гагарина», — сообщается в telegram-канале областного правительства. Открыла забег президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Все желающие могут выполнить нормативы ГТО в лыжной дисциплине «Бег на лыжах» на дистанциях 2,3 и 5 километров. Затем в гонке примут участие любители спорта. Тысячи жителей Пермского края также приняли участие в массовом Всероссийском лыжном забеге. Со спортивным праздником пермяков поздравил глава региона Дмитрий Махонин.