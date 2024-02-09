09 февраля 2024

В Тюмени стартовала «Лыжня России — 2024». Фото

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Лыжня России 2019. Курган, собаки, лыжня россии 2019
Забег в Тюмени открыла Елена Вяльбе Фото:

В Тюмени в лесопарке имени Ю.А. Гагарина стартовала Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России — 2024». Информация об этом в соцсети размещена властями региона.

«42-я открытая Всероссийская массовая лыжная гонка „Лыжня России“ стартовала в лесопарке имени Ю.А. Гагарина», — сообщается в telegram-канале областного правительства. Открыла забег президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Все желающие могут выполнить нормативы ГТО в лыжной дисциплине «Бег на лыжах» на дистанциях 2,3 и 5 километров. Затем в гонке примут участие любители спорта.

Тысячи жителей Пермского края также приняли участие в массовом Всероссийском лыжном забеге. Со спортивным праздником пермяков поздравил глава региона Дмитрий Махонин.

Мероприятие проходит в лесопарке имени Ю.А. Гагарина
Мероприятие проходит в лесопарке имени Ю.А. Гагарина

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В Тюмени в лесопарке имени Ю.А. Гагарина стартовала Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России — 2024». Информация об этом в соцсети размещена властями региона. «42-я открытая Всероссийская массовая лыжная гонка „Лыжня России“ стартовала в лесопарке имени Ю.А. Гагарина», — сообщается в telegram-канале областного правительства. Открыла забег президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Все желающие могут выполнить нормативы ГТО в лыжной дисциплине «Бег на лыжах» на дистанциях 2,3 и 5 километров. Затем в гонке примут участие любители спорта. Тысячи жителей Пермского края также приняли участие в массовом Всероссийском лыжном забеге. Со спортивным праздником пермяков поздравил глава региона Дмитрий Махонин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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