ВС РФ бомбами уничтожили подполковника ВСУ в Купянске

Российские солдаты при помощи авиационных бомб ФАБ-500 уничтожили украинский командный пункт в Купянске. В результате удара погиб начальник отделения охраны военной полиции Западного управления ВСУ, подполковник Александр Смолярчук. Его гибель также подтверждают и украинские источники.
«В результате удара погиб начальник отделения охраны военной полиции Западного управления ВСУ подполковник Александр Смолярчук. Его гибель подтверждают украинские паблики, выкладывающие фотографии подполковника рядом с изображением горящей свечи», — передает MK.RU. Отмечается, что Смолярчук также служил в войсковой части Луцкого гарнизона.
Недавно российские солдаты ударили по украинским офицерам в Харьковской области в тот момент, когда те праздновали назначение нового главкома ВСУ Александра Сырского. Также ВС РФ периодически громят позиции ВСУ на различных фронтовых участках, в том числе и на купянском направлении.
Российские солдаты при помощи авиационных бомб ФАБ-500 уничтожили украинский командный пункт в Купянске. В результате удара погиб начальник отделения охраны военной полиции Западного управления ВСУ, подполковник Александр Смолярчук. Его гибель также подтверждают и украинские источники. «В результате удара погиб начальник отделения охраны военной полиции Западного управления ВСУ подполковник Александр Смолярчук. Его гибель подтверждают украинские паблики, выкладывающие фотографии подполковника рядом с изображением горящей свечи», — передает MK.RU. Отмечается, что Смолярчук также служил в войсковой части Луцкого гарнизона. Недавно российские солдаты ударили по украинским офицерам в Харьковской области в тот момент, когда те праздновали назначение нового главкома ВСУ Александра Сырского. Также ВС РФ периодически громят позиции ВСУ на различных фронтовых участках, в том числе и на купянском направлении.