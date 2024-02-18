ВС РФ бомбами уничтожили подполковника ВСУ в Купянске

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ВС РФ при помощи бомб уничтожили украинского подполковника Александра Смолярчука Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские солдаты при помощи авиационных бомб ФАБ-500 уничтожили украинский командный пункт в Купянске. В результате удара погиб начальник отделения охраны военной полиции Западного управления ВСУ, подполковник Александр Смолярчук. Его гибель также подтверждают и украинские источники.

«В результате удара погиб начальник отделения охраны военной полиции Западного управления ВСУ подполковник Александр Смолярчук. Его гибель подтверждают украинские паблики, выкладывающие фотографии подполковника рядом с изображением горящей свечи», — передает MK.RU. Отмечается, что Смолярчук также служил в войсковой части Луцкого гарнизона.

Недавно российские солдаты ударили по украинским офицерам в Харьковской области в тот момент, когда те праздновали назначение нового главкома ВСУ Александра Сырского. Также ВС РФ периодически громят позиции ВСУ на различных фронтовых участках, в том числе и на купянском направлении.

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Российские солдаты при помощи авиационных бомб ФАБ-500 уничтожили украинский командный пункт в Купянске. В результате удара погиб начальник отделения охраны военной полиции Западного управления ВСУ, подполковник Александр Смолярчук. Его гибель также подтверждают и украинские источники. «В результате удара погиб начальник отделения охраны военной полиции Западного управления ВСУ подполковник Александр Смолярчук. Его гибель подтверждают украинские паблики, выкладывающие фотографии подполковника рядом с изображением горящей свечи», — передает MK.RU. Отмечается, что Смолярчук также служил в войсковой части Луцкого гарнизона. Недавно российские солдаты ударили по украинским офицерам в Харьковской области в тот момент, когда те праздновали назначение нового главкома ВСУ Александра Сырского. Также ВС РФ периодически громят позиции ВСУ на различных фронтовых участках, в том числе и на купянском направлении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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