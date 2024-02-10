Российские солдаты сорвали праздник офицеров ВСУ в честь назначения Сырского

Российские солдаты накануне ударили по украинским офицерам в Харьковской области, которые отмечали назначение Александра Сырского на должность нового главкома ВСУ. Об этом рассказал координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Был нанесен удар по кафе в городе Великий Бурлук на востоке Харьковской области. В это время в кафе собрались офицеры с данного направления отпраздновать повышение генерала Александра Сырского на должность главнокомандующего», — сказал Сергей Лебедев в разговоре с РИА Новости.
Он добавил, что от удара ВС РФ также пострадали ближайшие складские помещения с топливом для украинской техники. Кроме того, была поражена нефтебаза.
Александр Сырский был назначен на должность главкома ВСУ, взамен Валерия Залужного. Последний заявил, что пока никакой новой должности не занимает.
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