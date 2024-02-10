Российские солдаты сорвали праздник офицеров ВСУ в честь назначения Сырского

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ВС РФ ударили по месту празднования офицеров ВСУ в Харьковской области Фото:

Российские солдаты накануне ударили по украинским офицерам в Харьковской области, которые отмечали назначение Александра Сырского на должность нового главкома ВСУ. Об этом рассказал координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Был нанесен удар по кафе в городе Великий Бурлук на востоке Харьковской области. В это время в кафе собрались офицеры с данного направления отпраздновать повышение генерала Александра Сырского на должность главнокомандующего», — сказал Сергей Лебедев в разговоре с РИА Новости.

Он добавил, что от удара ВС РФ также пострадали ближайшие складские помещения с топливом для украинской техники. Кроме того, была поражена нефтебаза.

Александр Сырский был назначен на должность главкома ВСУ, взамен Валерия Залужного. Последний заявил, что пока никакой новой должности не занимает.

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Российские солдаты накануне ударили по украинским офицерам в Харьковской области, которые отмечали назначение Александра Сырского на должность нового главкома ВСУ. Об этом рассказал координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев. «Был нанесен удар по кафе в городе Великий Бурлук на востоке Харьковской области. В это время в кафе собрались офицеры с данного направления отпраздновать повышение генерала Александра Сырского на должность главнокомандующего», — сказал Сергей Лебедев в разговоре с РИА Новости. Он добавил, что от удара ВС РФ также пострадали ближайшие складские помещения с топливом для украинской техники. Кроме того, была поражена нефтебаза. Александр Сырский был назначен на должность главкома ВСУ, взамен Валерия Залужного. Последний заявил, что пока никакой новой должности не занимает.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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