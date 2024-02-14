Армия РФ разгромила тыловые позиции ВСУ на купянском направлении

14 февраля 2024 в 07:20 Размер текста - 17 +

Российские солдаты при помощи ракет уничтожили тыловые позиции украинских войск Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы РФ из группировки «Запад» при помощи реактивных систем залпового огня «Ураган» ударили по тыловым позициям украинских солдат на купянском направлении. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) „Ураган“ группировки войск „Запад“ при выполнении огневых задач нанесли удар по тыловым позициям ВСУ на купянском направлении», — отметили в российском военном ведомстве. В результате противник был уничтожен. Отследить вражеские позиции удалось при помощи воздушной разведки. Помимо солдат из личного состава была уничтожена и техника. Систематически российские военнослужащие обстреливают украинские позиции на различных направлениях фронта. На днях, например, была уничтожена президентская бригада Вооруженных сил Украины в районе Богдановки и Новгородского.

Вооруженные силы РФ из группировки «Запад» при помощи реактивных систем залпового огня «Ураган» ударили по тыловым позициям украинских солдат на купянском направлении. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) „Ураган“ группировки войск „Запад“ при выполнении огневых задач нанесли удар по тыловым позициям ВСУ на купянском направлении», — отметили в российском военном ведомстве. В результате противник был уничтожен. Отследить вражеские позиции удалось при помощи воздушной разведки. Помимо солдат из личного состава была уничтожена и техника. Систематически российские военнослужащие обстреливают украинские позиции на различных направлениях фронта. На днях, например, была уничтожена президентская бригада Вооруженных сил Украины в районе Богдановки и Новгородского.