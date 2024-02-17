Жительница Курганской области станцевала с Малаховым в шоу на канале «Россия-1»

18 февраля 2024 в 19:16 Размер текста - 17 +

Программа Андрея Малахова вышла в эфир 18 февраля Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Курганцы на шоу «Привет, Андрей» Жительница Целинного округа Курганской области Зинаида Егорова станцевала с ведущим шоу Андреем Малаховым на федеральном канале «Россия-1». Об этом рассказал глава округа Петр Скоробогатов, который следила за передачей «Привет, Андрей!», вышедшей 18 февраля. «Все у телевизора? Ведь смотреть, как с Андреем Малаховым вальсирует наша Зинаида Егорова — отдельное удовольствие», — написал Петр Скоробогатов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Глава территории рассказывал URA.RU, что в записи шоу вместе с Егоровой приняли участие Сергей Лайков, Валерий Канунников, Сергей Кирьянов, Виктор Столбов, Андрей Чепкасов и Александр Удалов. Все они являются жителям Целинного округа.

Жительница Целинного округа Курганской области Зинаида Егорова станцевала с ведущим шоу Андреем Малаховым на федеральном канале «Россия-1». Об этом рассказал глава округа Петр Скоробогатов, который следила за передачей «Привет, Андрей!», вышедшей 18 февраля. «Все у телевизора? Ведь смотреть, как с Андреем Малаховым вальсирует наша Зинаида Егорова — отдельное удовольствие», — написал Петр Скоробогатов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Глава территории рассказывал URA.RU, что в записи шоу вместе с Егоровой приняли участие Сергей Лайков, Валерий Канунников, Сергей Кирьянов, Виктор Столбов, Андрей Чепкасов и Александр Удалов. Все они являются жителям Целинного округа.