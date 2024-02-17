17 февраля 2024
16 февраля 2024

Жительница Курганской области станцевала с Малаховым в шоу на канале «Россия-1»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Народная премия Е1. Екатеринбург, малахов андрей
Программа Андрея Малахова вышла в эфир 18 февраля Фото:
новость из сюжета
Курганцы на шоу «Привет, Андрей»

Жительница Целинного округа Курганской области Зинаида Егорова станцевала с ведущим шоу Андреем Малаховым на федеральном канале «Россия-1». Об этом рассказал глава округа Петр Скоробогатов, который следила за передачей «Привет, Андрей!», вышедшей 18 февраля.

«Все у телевизора? Ведь смотреть, как с Андреем Малаховым вальсирует наша Зинаида Егорова — отдельное удовольствие», — написал Петр Скоробогатов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Глава территории рассказывал URA.RU, что в записи шоу вместе с Егоровой приняли участие Сергей Лайков, Валерий Канунников, Сергей Кирьянов, Виктор Столбов, Андрей Чепкасов и Александр Удалов. Все они являются жителям Целинного округа.

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница Целинного округа Курганской области Зинаида Егорова станцевала с ведущим шоу Андреем Малаховым на федеральном канале «Россия-1». Об этом рассказал глава округа Петр Скоробогатов, который следила за передачей «Привет, Андрей!», вышедшей 18 февраля. «Все у телевизора? Ведь смотреть, как с Андреем Малаховым вальсирует наша Зинаида Егорова — отдельное удовольствие», — написал Петр Скоробогатов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Глава территории рассказывал URA.RU, что в записи шоу вместе с Егоровой приняли участие Сергей Лайков, Валерий Канунников, Сергей Кирьянов, Виктор Столбов, Андрей Чепкасов и Александр Удалов. Все они являются жителям Целинного округа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...