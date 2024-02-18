Звезда «Слова пацана» Кологривый счел за честь сыграть Жириновского

Актер Кологривый согласился сыграть Жириновского без обсуждения гонорара

18 февраля 2024 в 21:00 Размер текста - 17 +

Никита Кологривый не обсуждал гонорар, когда соглашался сыграть Владимира Жириновского Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва Новость по теме С кем успел поругаться Никита Кологривый, сыгравший Кощея в «Слове пацана» Российский актер из Новосибирска Никита Кологривый, известный ролью «Кащея» в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», счел за честь сыграть в биографическом фильме о жизни основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского. При этом гонорар за роль даже не обсуждался. Об этом рассказала глава пресс-службы ЛДПР Элеонора Кавшар. «Это [гонорар] не обсуждалось. Кологривый очень рад, что его пригласили, что его рассматривают. Для него это прежде всего такая ценностная история. Кологривый считает, что это очень ответственная будет роль», — подчеркнула Элеонора Кавшар изданию «Подъем». Отмечается, что до этого актер общался текущим лидером партии Леонидом Слуцким по поводу своей роли. Члены ЛДПР уже подчеркнули, что будут рады поделиться с Кологривым подробностями из жизни Жириновского, чтобы актер лучше вошел в роль. В 2024 году начнутся съемки художественного биографического фильма о Жириновском. Режиссером картины назначен Александр Баранов. Молодого Жириновского в итоге согласился сыграть Никита Кологривый.

Российский актер из Новосибирска Никита Кологривый, известный ролью «Кащея» в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», счел за честь сыграть в биографическом фильме о жизни основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского. При этом гонорар за роль даже не обсуждался. Об этом рассказала глава пресс-службы ЛДПР Элеонора Кавшар. «Это [гонорар] не обсуждалось. Кологривый очень рад, что его пригласили, что его рассматривают. Для него это прежде всего такая ценностная история. Кологривый считает, что это очень ответственная будет роль», — подчеркнула Элеонора Кавшар изданию «Подъем». Отмечается, что до этого актер общался текущим лидером партии Леонидом Слуцким по поводу своей роли. Члены ЛДПР уже подчеркнули, что будут рады поделиться с Кологривым подробностями из жизни Жириновского, чтобы актер лучше вошел в роль. В 2024 году начнутся съемки художественного биографического фильма о Жириновском. Режиссером картины назначен Александр Баранов. Молодого Жириновского в итоге согласился сыграть Никита Кологривый.