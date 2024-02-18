Звезда «Слова пацана» Кологривый счел за честь сыграть Жириновского

Российский актер из Новосибирска Никита Кологривый, известный ролью «Кащея» в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», счел за честь сыграть в биографическом фильме о жизни основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского. При этом гонорар за роль даже не обсуждался. Об этом рассказала глава пресс-службы ЛДПР Элеонора Кавшар.
«Это [гонорар] не обсуждалось. Кологривый очень рад, что его пригласили, что его рассматривают. Для него это прежде всего такая ценностная история. Кологривый считает, что это очень ответственная будет роль», — подчеркнула Элеонора Кавшар изданию «Подъем».
Отмечается, что до этого актер общался текущим лидером партии Леонидом Слуцким по поводу своей роли. Члены ЛДПР уже подчеркнули, что будут рады поделиться с Кологривым подробностями из жизни Жириновского, чтобы актер лучше вошел в роль.
В 2024 году начнутся съемки художественного биографического фильма о Жириновском. Режиссером картины назначен Александр Баранов. Молодого Жириновского в итоге согласился сыграть Никита Кологривый.
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