Звезда «Слова пацана» Кологривый счел за честь сыграть Жириновского

Актер Кологривый согласился сыграть Жириновского без обсуждения гонорара
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Никита Кологривый не обсуждал гонорар, когда соглашался сыграть Владимира Жириновского Фото:
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Российский актер из Новосибирска Никита Кологривый, известный ролью «Кащея» в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», счел за честь сыграть в биографическом фильме о жизни основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского. При этом гонорар за роль даже не обсуждался. Об этом рассказала глава пресс-службы ЛДПР Элеонора Кавшар.

«Это [гонорар] не обсуждалось. Кологривый очень рад, что его пригласили, что его рассматривают. Для него это прежде всего такая ценностная история. Кологривый считает, что это очень ответственная будет роль», — подчеркнула Элеонора Кавшар изданию «Подъем».

Отмечается, что до этого актер общался текущим лидером партии Леонидом Слуцким по поводу своей роли. Члены ЛДПР уже подчеркнули, что будут рады поделиться с Кологривым подробностями из жизни Жириновского, чтобы актер лучше вошел в роль.

В 2024 году начнутся съемки художественного биографического фильма о Жириновском. Режиссером картины назначен Александр Баранов. Молодого Жириновского в итоге согласился сыграть Никита Кологривый.

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Российский актер из Новосибирска Никита Кологривый, известный ролью «Кащея» в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», счел за честь сыграть в биографическом фильме о жизни основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского. При этом гонорар за роль даже не обсуждался. Об этом рассказала глава пресс-службы ЛДПР Элеонора Кавшар. «Это [гонорар] не обсуждалось. Кологривый очень рад, что его пригласили, что его рассматривают. Для него это прежде всего такая ценностная история. Кологривый считает, что это очень ответственная будет роль», — подчеркнула Элеонора Кавшар изданию «Подъем». Отмечается, что до этого актер общался текущим лидером партии Леонидом Слуцким по поводу своей роли. Члены ЛДПР уже подчеркнули, что будут рады поделиться с Кологривым подробностями из жизни Жириновского, чтобы актер лучше вошел в роль. В 2024 году начнутся съемки художественного биографического фильма о Жириновском. Режиссером картины назначен Александр Баранов. Молодого Жириновского в итоге согласился сыграть Никита Кологривый.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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