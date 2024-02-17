Глава ЯНАО поздравил земляков биатлонистов с золотом

Артюхов поздравил ямальских баиатлонистов с золотыми медалями
Ямальские биатлонисты взяли золото на Спартакиаде сильнейших спортсменов России. Губернатор ЯНАО поздравил молодых людей с медалями.
«Поздравляю наших биатлонистов Александра Бектуганова, Виктора Плицева, Дмитрия Абашева и Рустама Каюмова с золотом Спартакиады сильнейших спортсменов России. Парни, так держать», — написал Артюхов в своем telegram-канале.
Соревнования завершились 18 февраля в Златоусте. Победители участвовали в командной эстафете 4×7,5 километра. С результатом 1 час 19 минут 39,5 секунд они обошли 13 команд.
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