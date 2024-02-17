17 февраля 2024
16 февраля 2024

Глава ЯНАО поздравил земляков биатлонистов с золотом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Артюхов поздравил ямальских баиатлонистов с золотыми медалями Фото:

Ямальские биатлонисты взяли золото на Спартакиаде сильнейших спортсменов России. Губернатор ЯНАО поздравил молодых людей с медалями.

«Поздравляю наших биатлонистов Александра Бектуганова, Виктора Плицева, Дмитрия Абашева и Рустама Каюмова с золотом Спартакиады сильнейших спортсменов России. Парни, так держать», — написал Артюхов в своем telegram-канале.

Соревнования завершились 18 февраля в Златоусте. Победители участвовали в командной эстафете 4×7,5 километра. С результатом 1 час 19 минут 39,5 секунд они обошли 13 команд.

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ямальские биатлонисты взяли золото на Спартакиаде сильнейших спортсменов России. Губернатор ЯНАО поздравил молодых людей с медалями. «Поздравляю наших биатлонистов Александра Бектуганова, Виктора Плицева, Дмитрия Абашева и Рустама Каюмова с золотом Спартакиады сильнейших спортсменов России. Парни, так держать», — написал Артюхов в своем telegram-канале. Соревнования завершились 18 февраля в Златоусте. Победители участвовали в командной эстафете 4×7,5 километра. С результатом 1 час 19 минут 39,5 секунд они обошли 13 команд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...