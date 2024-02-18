Военкор Пегов: ВС РФ зашли в Работино

18 февраля 2024 в 23:30 Размер текста - 17 +

Первые группы российских бойцов «зацепились» за окраины села еще вчера Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) зашли в Работино на Запорожском направлении. Об этом пишет военный корреспондент Семен Пегов. «Поступает информация о том, что бои идут в самом населенном пункте. Вернее в том, что от него осталось», — пишет Пегов. Первые группы российских бойцов «зацепились» за окраины села еще вчера, 17 февраля. Нужно было дождаться удара нашей армии со стороны Вербового, что произошло сегодня. Редакция URA.RU направила официальный запрос в пресс-службу Министерства обороны России. Ответ будет опубликован после получения. Российские силы продвинулись вперед на запорожском направлении, сообщил 18 февраля глава движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова. За вчерашний день и сегодняшнюю ночь ВС РФ взяли четыре опорных пункта ВСУ в районе Работино, пишет «Национальная служба новостей».

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) зашли в Работино на Запорожском направлении. Об этом пишет военный корреспондент Семен Пегов. «Поступает информация о том, что бои идут в самом населенном пункте. Вернее в том, что от него осталось», — пишет Пегов. Первые группы российских бойцов «зацепились» за окраины села еще вчера, 17 февраля. Нужно было дождаться удара нашей армии со стороны Вербового, что произошло сегодня. Редакция URA.RU направила официальный запрос в пресс-службу Министерства обороны России. Ответ будет опубликован после получения. Российские силы продвинулись вперед на запорожском направлении, сообщил 18 февраля глава движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова. За вчерашний день и сегодняшнюю ночь ВС РФ взяли четыре опорных пункта ВСУ в районе Работино, пишет «Национальная служба новостей».