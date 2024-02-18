Военкор Пегов: ВС РФ зашли в Работино

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) зашли в Работино на Запорожском направлении. Об этом пишет военный корреспондент Семен Пегов.
«Поступает информация о том, что бои идут в самом населенном пункте. Вернее в том, что от него осталось», —
Первые группы российских бойцов «зацепились» за окраины села еще вчера, 17 февраля. Нужно было дождаться удара нашей армии со стороны Вербового, что произошло сегодня.
Редакция URA.RU направила официальный запрос в пресс-службу Министерства обороны России. Ответ будет опубликован после получения.
Российские силы продвинулись вперед на запорожском направлении, сообщил 18 февраля глава движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова. За вчерашний день и сегодняшнюю ночь ВС РФ взяли четыре опорных пункта ВСУ в районе Работино, пишет «Национальная служба новостей».
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