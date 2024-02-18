18 февраля 2024
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Мизулина встретится с молодежью в Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция. Москва, мизулина екатерина
Даты поездки Мизулиной в Тюмень пока не назывались Фото:

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина собирается посетить Тюмень. Своими планами она поделилась в соцсети.

«Кто первым угадает следующий город, куда я еду… Собираюсь в Тюмень», — сообщила Мизулина в своем telegram-канале.

Руководитель «Лиги безопасного интернета» устроила розыгрыш. Победителем стал Денис из Москвы. Для размещения анонсов и всей информации о предстоящей поездке вечером 18 февраля создан отдельный аккаунт в Telegram. На него уже подписалось более 1000 человек.

Екатерина Мизулина известна многим своими громкими доносами на российских блогеров и рэперов. Она многократно составляла жалобы на различных публичных личностей. К примеру, глава «Лиги безопасного интернета» направляла иск в суд на телеведущую Анастасию Ивлееву, устроившую «голую» вечеринку в клубе «Мутабор» в Москве. После этого события знаменитости стали массово терять доходы. Однако Ивлееву и ее гостей поддержали российские адвокаты, которые отметили, что присутствующие в клубе не нарушали законодательство.

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Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина собирается посетить Тюмень. Своими планами она поделилась в соцсети. «Кто первым угадает следующий город, куда я еду… Собираюсь в Тюмень», — сообщила Мизулина в своем telegram-канале. Руководитель «Лиги безопасного интернета» устроила розыгрыш. Победителем стал Денис из Москвы. Для размещения анонсов и всей информации о предстоящей поездке вечером 18 февраля создан отдельный аккаунт в Telegram. На него уже подписалось более 1000 человек. Екатерина Мизулина известна многим своими громкими доносами на российских блогеров и рэперов. Она многократно составляла жалобы на различных публичных личностей. К примеру, глава «Лиги безопасного интернета» направляла иск в суд на телеведущую Анастасию Ивлееву, устроившую «голую» вечеринку в клубе «Мутабор» в Москве. После этого события знаменитости стали массово терять доходы. Однако Ивлееву и ее гостей поддержали российские адвокаты, которые отметили, что присутствующие в клубе не нарушали законодательство.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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