Мизулина встретится с молодежью в Тюмени

19 февраля 2024 в 00:30 Размер текста - 17 +

Даты поездки Мизулиной в Тюмень пока не назывались Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина собирается посетить Тюмень. Своими планами она поделилась в соцсети. «Кто первым угадает следующий город, куда я еду… Собираюсь в Тюмень», — сообщила Мизулина в своем telegram-канале. Руководитель «Лиги безопасного интернета» устроила розыгрыш. Победителем стал Денис из Москвы. Для размещения анонсов и всей информации о предстоящей поездке вечером 18 февраля создан отдельный аккаунт в Telegram. На него уже подписалось более 1000 человек. Екатерина Мизулина известна многим своими громкими доносами на российских блогеров и рэперов. Она многократно составляла жалобы на различных публичных личностей. К примеру, глава «Лиги безопасного интернета» направляла иск в суд на телеведущую Анастасию Ивлееву, устроившую «голую» вечеринку в клубе «Мутабор» в Москве. После этого события знаменитости стали массово терять доходы. Однако Ивлееву и ее гостей поддержали российские адвокаты, которые отметили, что присутствующие в клубе не нарушали законодательство.

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина собирается посетить Тюмень. Своими планами она поделилась в соцсети. «Кто первым угадает следующий город, куда я еду… Собираюсь в Тюмень», — сообщила Мизулина в своем telegram-канале. Руководитель «Лиги безопасного интернета» устроила розыгрыш. Победителем стал Денис из Москвы. Для размещения анонсов и всей информации о предстоящей поездке вечером 18 февраля создан отдельный аккаунт в Telegram. На него уже подписалось более 1000 человек. Екатерина Мизулина известна многим своими громкими доносами на российских блогеров и рэперов. Она многократно составляла жалобы на различных публичных личностей. К примеру, глава «Лиги безопасного интернета» направляла иск в суд на телеведущую Анастасию Ивлееву, устроившую «голую» вечеринку в клубе «Мутабор» в Москве. После этого события знаменитости стали массово терять доходы. Однако Ивлееву и ее гостей поддержали российские адвокаты, которые отметили, что присутствующие в клубе не нарушали законодательство.