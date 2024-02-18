Мизулина встретится с молодежью в Тюмени

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина собирается посетить Тюмень. Своими планами она поделилась в соцсети.
«Кто первым угадает следующий город, куда я еду… Собираюсь в Тюмень», — сообщила Мизулина в своем telegram-канале.
Руководитель «Лиги безопасного интернета» устроила розыгрыш. Победителем стал Денис из Москвы. Для размещения анонсов и всей информации о предстоящей поездке вечером 18 февраля создан отдельный аккаунт в Telegram. На него уже подписалось более 1000 человек.
Екатерина Мизулина известна многим своими громкими доносами на российских блогеров и рэперов. Она многократно составляла жалобы на различных публичных личностей. К примеру, глава «Лиги безопасного интернета» направляла иск в суд на телеведущую Анастасию Ивлееву, устроившую «голую» вечеринку в клубе «Мутабор» в Москве. После этого события знаменитости стали массово терять доходы. Однако Ивлееву и ее гостей поддержали российские адвокаты, которые отметили, что присутствующие в клубе не нарушали законодательство.
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