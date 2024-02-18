Эстония признала законность требований РФ по замороженным активам

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас признала законность требований России по отношению к замороженным на Западе активам страны. Она подчеркнула, что, чтобы передать их Украине, необходимо найти решение этой проблемы.
«Украина имеет легитимные претензии по отношению к России… Теперь у нас есть замороженные российские активы. Таким образом, Россия имеет легитимные требования по отношению к нам (к Эстонии — прим. URA.RU)», — приводит слова Каллас газета Die Welt.
Премьер-министр уточнила, что Эстония разработала решение, которое позволит использовать российские активы, однако не привела никаких подробностей. Каллас отметила, что Запад должен сосредоточиться на соблюдении уже действующих санкций и препятствовать их обходу.
МВД России объявило в розыск Каю Каллас 13 февраля 2024 года, передает НСН. Помимо нее, полиция стала разыскивать госсекретаря Эстонии Таймара Петеркопа, главу Минкультуры Литвы Симонаса Кайриса, а также членов Сейма Латвии. США 17 февраля направили Эстонии порядка 500 тысяч долларов из «конфискованных российских фондов». По словам американского Минюста, это соглашение должно продемонстрировать намерения США и Эстонии перекрыть России доступ к западным технологиям.
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