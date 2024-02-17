США отправят Эстонии украденные у России средства на восстановление Украины

США направили Эстонии порядка 500 тысяч долларов из «конфискованных российских фондов». Об этом следует из приказа Минюста США.
«Сегодняшнее соглашение демонстрирует твердую решимость США и наших эстонских партнеров перекрыть президенту Путину доступ к западным технологиям», — говорится в документе. Отмечается, что это стало первым подобным случаем.
Целью названо обеспечение Украины средствами в качестве поддержки. Ведомство утверждает, что деньги направят на восстановление украинской энергосистемы.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что Украина будет заниматься производством оружия за российские деньги. Для этого будет создан альянс оборонных индустрий. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что это нужно, чтобы обезопасить страну на случай прекращения поставок от Запада.
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