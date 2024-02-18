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Влюбленная пара из ХМАО сыграла свадьбу на выставке «Россия». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Казачья свадьба. Тюмень, свадьба, свадебные кольца
Церемония бракосочетания прошла в формате открытого урока Фото:

В Москве на выставке-форуме «Россия» 18 февраля зарегистрировала брак пара Марии Кузьминой и Артема Куликова из ХМАО. О праздничном событии сообщили в окружном департаменте образования.

«Настоящая свадьба состоялась сегодня на Международной выставке-форуме „Россия“ в Москве на ВДНХ! Прямо на выставке зарегистрировали брак Марии Кузьминой и Артема Куликова из Югры», — сообщается в telegram-канале ведомства. Свидетельство о заключении брака вручил молодоженам министр просвещения России Сергей Кравцов.

Мария преподаватель русского языка Советского политехнического колледжа, а Артем — старший инженер отдела надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Югре. Торжественная церемония бракосочетания прошла в формате открытого урока «Просвещение соединяет сердца». Влюбленные также получили подарок и поздравления от заместителя губернатора Югры Елены Шумаковой.

Международная выставка-форум «Россия» открылась в Москве на территории ВДНХ с 4 ноября 2023. Изначально планировалось, что она продлится до 12 апреля 2024 года. Позднее президент РФ Владимир Путин решил увеличить срок до 8 июня включительно.

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В Москве на выставке-форуме «Россия» 18 февраля зарегистрировала брак пара Марии Кузьминой и Артема Куликова из ХМАО. О праздничном событии сообщили в окружном департаменте образования. «Настоящая свадьба состоялась сегодня на Международной выставке-форуме „Россия“ в Москве на ВДНХ! Прямо на выставке зарегистрировали брак Марии Кузьминой и Артема Куликова из Югры», — сообщается в telegram-канале ведомства. Свидетельство о заключении брака вручил молодоженам министр просвещения России Сергей Кравцов. Мария преподаватель русского языка Советского политехнического колледжа, а Артем — старший инженер отдела надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Югре. Торжественная церемония бракосочетания прошла в формате открытого урока «Просвещение соединяет сердца». Влюбленные также получили подарок и поздравления от заместителя губернатора Югры Елены Шумаковой. Международная выставка-форум «Россия» открылась в Москве на территории ВДНХ с 4 ноября 2023. Изначально планировалось, что она продлится до 12 апреля 2024 года. Позднее президент РФ Владимир Путин решил увеличить срок до 8 июня включительно.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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