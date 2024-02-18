Тюмень возглавила топ городов страны по объемам строительства жилья

19 февраля 2024 в 03:05 Размер текста - 17 +

На начало 2024 года в Тюмени строится 2,9 миллиона квадратных метров жилья Фото: Денис Моргунов © URA.RU На начало 2024 года в Тюмени строится 3,44 квадратных метра жилья на душу населения. Согласно рейтингу аналитиков, по данному показателю город занимает второе место среди прочих субъектов страны. «Вторую строчку рейтинга по объему строительства на одного жителя занимает Тюмень. В начале 2024 года тут возводится 3,44 квадратных метров на каждого жителя города», — передает РИА Новости данные статистики Единой информационной системы жилищного строительства ДОМ.РФ и официальной статистики численности жителей муниципальных образований на 1 января 2023 года. Опережает Тюмень в рейтинге только Краснодар. Всего в столице Тюменской области на начало 2024 года возводится 2,9 миллиона квадратных метров жилья. В целом в России этот показатель составляет более 100 миллионов квадратных метров. В Тюмени к концу 2025 года построят первый арендный дом в заречной части города. Большее 200 квартир будет с современным ремонтом, качественной мебелью и бытовой техникой. Все помещения в здании предназначены только для аренды. Жители смогут снимать жилье не у собственников, а у организации, которая будет отвечать за весть дом.

На начало 2024 года в Тюмени строится 3,44 квадратных метра жилья на душу населения. Согласно рейтингу аналитиков, по данному показателю город занимает второе место среди прочих субъектов страны. «Вторую строчку рейтинга по объему строительства на одного жителя занимает Тюмень. В начале 2024 года тут возводится 3,44 квадратных метров на каждого жителя города», — передает РИА Новости данные статистики Единой информационной системы жилищного строительства ДОМ.РФ и официальной статистики численности жителей муниципальных образований на 1 января 2023 года. Опережает Тюмень в рейтинге только Краснодар. Всего в столице Тюменской области на начало 2024 года возводится 2,9 миллиона квадратных метров жилья. В целом в России этот показатель составляет более 100 миллионов квадратных метров. В Тюмени к концу 2025 года построят первый арендный дом в заречной части города. Большее 200 квартир будет с современным ремонтом, качественной мебелью и бытовой техникой. Все помещения в здании предназначены только для аренды. Жители смогут снимать жилье не у собственников, а у организации, которая будет отвечать за весть дом.