28 января 2024

«Курганфармация» засудила челябинского бизнесмена, который сорвал ремонт больницы

Челябинский бизнесмен сорвал ремонт курганской больницы
© Служба новостей «URA.RU»
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Здание арбитражного суда и городской прокуратуры. Курган, арбитражный суд, здание арбитражного суда
Фармацевты из Кургана отсудили у челябинского предпринимателя сотни тысяч рублей Фото:

Компания «Курганфармация», которой владеют областные власти, отсудила у предпринимателя из Челябинской области сотни тысяч рублей. Бизнесмен должен был отремонтировать фасад больницы в курганском санатории, однако к работам так и не приступил. Информация об этом опубликована на сайте Арбитражного суда Курганской области.

«Взыскать с индивидуального предпринимателя из Златоуста (Челябинская область) 792 тысячи 728 рублей, включая штраф и неустойку за срыв ремонта фасада поликлиники в курганском санатории „Сосновая роща“ на территории Звериноголовского округа. Также бизнесмен обязан оплатить госпошлину в федеральный бюджет», — указано в судебных материалах.

Ранее «Курганфармация» отсудила у компании «Уральский завод стеклопластиковых изделий» из Челябинска более 300 тысяч рублей. Завод сорвал поставку лодки для перевозки озерного ила.

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Компания «Курганфармация», которой владеют областные власти, отсудила у предпринимателя из Челябинской области сотни тысяч рублей. Бизнесмен должен был отремонтировать фасад больницы в курганском санатории, однако к работам так и не приступил. Информация об этом опубликована на сайте Арбитражного суда Курганской области. «Взыскать с индивидуального предпринимателя из Златоуста (Челябинская область) 792 тысячи 728 рублей, включая штраф и неустойку за срыв ремонта фасада поликлиники в курганском санатории „Сосновая роща“ на территории Звериноголовского округа. Также бизнесмен обязан оплатить госпошлину в федеральный бюджет», — указано в судебных материалах. Ранее «Курганфармация» отсудила у компании «Уральский завод стеклопластиковых изделий» из Челябинска более 300 тысяч рублей. Завод сорвал поставку лодки для перевозки озерного ила.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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