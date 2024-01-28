«Курганфармация» засудила челябинского бизнесмена, который сорвал ремонт больницы

Компания «Курганфармация», которой владеют областные власти, отсудила у предпринимателя из Челябинской области сотни тысяч рублей. Бизнесмен должен был отремонтировать фасад больницы в курганском санатории, однако к работам так и не приступил. Информация об этом опубликована на сайте Арбитражного суда Курганской области.
«Взыскать с индивидуального предпринимателя из Златоуста (Челябинская область) 792 тысячи 728 рублей, включая штраф и неустойку за срыв ремонта фасада поликлиники в курганском санатории „Сосновая роща“ на территории Звериноголовского округа. Также бизнесмен обязан оплатить госпошлину в федеральный бюджет», — указано в судебных материалах.
Ранее «Курганфармация» отсудила у компании «Уральский завод стеклопластиковых изделий» из Челябинска более 300 тысяч рублей. Завод сорвал поставку лодки для перевозки озерного ила.
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