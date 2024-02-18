В Папуа-Новой Гвинее из-за межплеменных столкновений погибли десятки человек

Жертвы попали в засаду и были застрелены
Из-за межплеменных конфликтов в высокогорных районах Папуа — Новой Гвинеи погибло не менее 53 человек. Информация передается журналистами американского телеканала.
«Полиция Папуа — Новой Гвинеи сообщает, что в результате резни в высокогорьях страны погибли по меньшей мере 53 человека», — сообщает
В полиции назвали это происшествие самым крупным межплеменным столкновением в стране. Подсчет жертв еще не закончен. Более точная информация будет предоставлена позже.
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