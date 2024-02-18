18 февраля 2024

В Папуа-Новой Гвинее из-за межплеменных столкновений погибли десятки человек

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Жертвы попали в засаду и были застрелены Фото:

Из-за межплеменных конфликтов в высокогорных районах Папуа — Новой Гвинеи погибло не менее 53 человек. Информация передается журналистами американского телеканала.

«Полиция Папуа — Новой Гвинеи сообщает, что в результате резни в высокогорьях страны погибли по меньшей мере 53 человека», — сообщает ABC News, ссылаясь на данные местной полиции. Предположительно погибшие попали в засаду в провинции Энге и были застрелены.

В полиции назвали это происшествие самым крупным межплеменным столкновением в стране. Подсчет жертв еще не закончен. Более точная информация будет предоставлена позже.

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Из-за межплеменных конфликтов в высокогорных районах Папуа — Новой Гвинеи погибло не менее 53 человек. Информация передается журналистами американского телеканала. «Полиция Папуа — Новой Гвинеи сообщает, что в результате резни в высокогорьях страны погибли по меньшей мере 53 человека», — сообщает ABC News, ссылаясь на данные местной полиции. Предположительно погибшие попали в засаду в провинции Энге и были застрелены. В полиции назвали это происшествие самым крупным межплеменным столкновением в стране. Подсчет жертв еще не закончен. Более точная информация будет предоставлена позже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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