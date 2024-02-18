В Папуа-Новой Гвинее из-за межплеменных столкновений погибли десятки человек

19 февраля 2024 в 04:51 Размер текста - 17 +

Жертвы попали в засаду и были застрелены Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Из-за межплеменных конфликтов в высокогорных районах Папуа — Новой Гвинеи погибло не менее 53 человек. Информация передается журналистами американского телеканала. «Полиция Папуа — Новой Гвинеи сообщает, что в результате резни в высокогорьях страны погибли по меньшей мере 53 человека», — сообщает ABC News , ссылаясь на данные местной полиции. Предположительно погибшие попали в засаду в провинции Энге и были застрелены. В полиции назвали это происшествие самым крупным межплеменным столкновением в стране. Подсчет жертв еще не закончен. Более точная информация будет предоставлена позже.

Из-за межплеменных конфликтов в высокогорных районах Папуа — Новой Гвинеи погибло не менее 53 человек. Информация передается журналистами американского телеканала. «Полиция Папуа — Новой Гвинеи сообщает, что в результате резни в высокогорьях страны погибли по меньшей мере 53 человека», — сообщает ABC News, ссылаясь на данные местной полиции. Предположительно погибшие попали в засаду в провинции Энге и были застрелены. В полиции назвали это происшествие самым крупным межплеменным столкновением в стране. Подсчет жертв еще не закончен. Более точная информация будет предоставлена позже.