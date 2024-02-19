ВС РФ эвакуировали десятки украинских бойцов из Авдеевки

19 февраля 2024 в 07:07 Размер текста - 17 +

Бойцы ВСУ бросили своих сослуживцев умирать в Авдеевке Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские силы эвакуировали из Авдеевки (ДНР) более двух десятков раненых бойцов ВСУ, которых оставили сослуживцы. Об этом сообщили в оперативных службах региона. «Своих раненых они (ВСУ — прим. URA.RU) бросили умирать. Наши ребята эвакуируют и спасают их. На данный момент вывезли более двух десятков раненых», — сообщили оперативные службы ДНР, передает ТАСС. Там отметили, что украинские военнослужащие до объявления о выводе войск хаотично бежали из города. ВС РФ 17 февраля подняли российские триколоры в разных районах Авдеевки (ДНР). Командующий ВСУ Александр Тарнавский подтвердил, что украинские подразделения начали покидать город. В Минобороны РФ сообщили, что российские военные продвинулись в Авдеевке на 8,6 км.

Российские силы эвакуировали из Авдеевки (ДНР) более двух десятков раненых бойцов ВСУ, которых оставили сослуживцы. Об этом сообщили в оперативных службах региона. «Своих раненых они (ВСУ — прим. URA.RU) бросили умирать. Наши ребята эвакуируют и спасают их. На данный момент вывезли более двух десятков раненых», — сообщили оперативные службы ДНР, передает ТАСС. Там отметили, что украинские военнослужащие до объявления о выводе войск хаотично бежали из города. ВС РФ 17 февраля подняли российские триколоры в разных районах Авдеевки (ДНР). Командующий ВСУ Александр Тарнавский подтвердил, что украинские подразделения начали покидать город. В Минобороны РФ сообщили, что российские военные продвинулись в Авдеевке на 8,6 км.