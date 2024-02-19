ВС РФ эвакуировали десятки украинских бойцов из Авдеевки

Российские силы эвакуировали из Авдеевки (ДНР) более двух десятков раненых бойцов ВСУ, которых оставили сослуживцы. Об этом сообщили в оперативных службах региона.
«Своих раненых они (ВСУ — прим. URA.RU) бросили умирать. Наши ребята эвакуируют и спасают их. На данный момент вывезли более двух десятков раненых», — сообщили оперативные службы ДНР, передает ТАСС. Там отметили, что украинские военнослужащие до объявления о выводе войск хаотично бежали из города.
ВС РФ 17 февраля подняли российские триколоры в разных районах Авдеевки (ДНР). Командующий ВСУ Александр Тарнавский подтвердил, что украинские подразделения начали покидать город. В Минобороны РФ сообщили, что российские военные продвинулись в Авдеевке на 8,6 км.
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