Военные подняли флаг России над коксохимическим заводом в Авдеевке. Видео

17 февраля 2024 в 18:07 Размер текста - 17 +

Российский флаг поднят в разных регионах Авдеевки Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Над коксохимическим заводом в Авдеевке (ДНР) появился российский флаг, который установили бойцы Вооруженных сил РФ (ВС РФ). Российские военные продолжают защищать город. «Флаг России развевается на крыше Авдеевского коксохимического завода — русские военные планомерно зачищают город», — говорится в сообщении telegram-канала Readovka. Авторы канала отметили, что российский флаг появился уже в разных районах Авдеевки. Триколор также поднят над зданием железнодорожного вокзала. Отмечается, что количество взятых ВС РФ укреплений украинской армии увеличивается с каждым часом. Ранее российские военкоры сообщили, что в центре Авдеевки появился российский флаг, который установили бойцы ВС РФ. Флаг был установлен на месте братской могилы советских солдат. По словам издания The Hill, освобождение Авдеевки поможет российской армии в продвижении по остальной части ДНР. В 2022 году российская армия взяла под контроль главный очаг сопротивления украинских военных в Мариуполе — комбинат «Азовсталь». Территория стала последним оплотом обороны националистов батальона «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) и бойцов ВСУ в Мариуполе. Осада завода началась 18 марта. Завершилась 20 мая победой армии РФ. ВС РФ еще месяц после освобождения защищали территорию от ВСУ. Командир донецкого добровольческого батальона «Пятнашка» Ахра Авидзба заявил, что авдеевский коксохимический завод может стать для украинских бойцов второй «Азовсталью». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Над коксохимическим заводом в Авдеевке (ДНР) появился российский флаг, который установили бойцы Вооруженных сил РФ (ВС РФ). Российские военные продолжают защищать город. «Флаг России развевается на крыше Авдеевского коксохимического завода — русские военные планомерно зачищают город», — говорится в сообщении telegram-канала Readovka. Авторы канала отметили, что российский флаг появился уже в разных районах Авдеевки. Триколор также поднят над зданием железнодорожного вокзала. Отмечается, что количество взятых ВС РФ укреплений украинской армии увеличивается с каждым часом. Ранее российские военкоры сообщили, что в центре Авдеевки появился российский флаг, который установили бойцы ВС РФ. Флаг был установлен на месте братской могилы советских солдат. По словам издания The Hill, освобождение Авдеевки поможет российской армии в продвижении по остальной части ДНР. В 2022 году российская армия взяла под контроль главный очаг сопротивления украинских военных в Мариуполе — комбинат «Азовсталь». Территория стала последним оплотом обороны националистов батальона «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) и бойцов ВСУ в Мариуполе. Осада завода началась 18 марта. Завершилась 20 мая победой армии РФ. ВС РФ еще месяц после освобождения защищали территорию от ВСУ. Командир донецкого добровольческого батальона «Пятнашка» Ахра Авидзба заявил, что авдеевский коксохимический завод может стать для украинских бойцов второй «Азовсталью».