Где недорого отдохнуть в февральские праздники

Суточно.ру: дешевле всего россияне могут отдохнуть в феврале в Ярославле

19 февраля 2024 в 09:26 Размер текста - 17 +

Средняя аренда жилья в Ярославле — 4 465 рублей за сутки Фото: Денис Моргунов © URA.RU Ярославль стал лидером среди городов, где можно недорого арендовать жилье и хорошо провести февральские праздники. Об этом заявил основатель, владелец и генеральный директор сервиса «Суточно.ру» Юрий Кузнецов. Также среди бюджетных направлений для путешествий по России эксперт отмечает Нижний Новгород, Калининград и Тулу. «Рекомендуем съездить в Ярославль. Спрос на поездки в этот город на ближайшие праздники не такой высокий, как на туры в другие популярные города», — отметил Кузнецов в разговоре с « Газетой.ru ». По его словам, в городе можно увидеть старинную архитектуру и спокойно провести время. Аренда жилья в Ярославле в среднем стоит 4 465 рублей за сутки, в Нижнем Новгороде — 4 667 рублей, Калининграде — 2 820 рублей, Туле — 4 888 рублей и Великом Новгороде — 4 138 рублей). Однако одними из самых популярных у туристов направлений являются Москва, Санкт-Петербург и Казань. Россияне по случаю Дня защитника Отечества отдыхают с 23 по 25 февраля, потому что праздник выпадет на пятницу. Также 22 февраля является сокращенным на один час рабочим днем. Об этом сообщила эксперт Headhunter Татьяна Нечаева.

Ярославль стал лидером среди городов, где можно недорого арендовать жилье и хорошо провести февральские праздники. Об этом заявил основатель, владелец и генеральный директор сервиса «Суточно.ру» Юрий Кузнецов. Также среди бюджетных направлений для путешествий по России эксперт отмечает Нижний Новгород, Калининград и Тулу. «Рекомендуем съездить в Ярославль. Спрос на поездки в этот город на ближайшие праздники не такой высокий, как на туры в другие популярные города», — отметил Кузнецов в разговоре с «Газетой.ru». По его словам, в городе можно увидеть старинную архитектуру и спокойно провести время. Аренда жилья в Ярославле в среднем стоит 4 465 рублей за сутки, в Нижнем Новгороде — 4 667 рублей, Калининграде — 2 820 рублей, Туле — 4 888 рублей и Великом Новгороде — 4 138 рублей). Однако одними из самых популярных у туристов направлений являются Москва, Санкт-Петербург и Казань. Россияне по случаю Дня защитника Отечества отдыхают с 23 по 25 февраля, потому что праздник выпадет на пятницу. Также 22 февраля является сокращенным на один час рабочим днем. Об этом сообщила эксперт Headhunter Татьяна Нечаева.