18 февраля 2024

Где недорого отдохнуть в февральские праздники

Суточно.ру: дешевле всего россияне могут отдохнуть в феврале в Ярославле
© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя аренда жилья в Ярославле — 4 465 рублей за сутки Фото:

Ярославль стал лидером среди городов, где можно недорого арендовать жилье и хорошо провести февральские праздники. Об этом заявил основатель, владелец и генеральный директор сервиса «Суточно.ру» Юрий Кузнецов. Также среди бюджетных направлений для путешествий по России эксперт отмечает Нижний Новгород, Калининград и Тулу.

«Рекомендуем съездить в Ярославль. Спрос на поездки в этот город на ближайшие праздники не такой высокий, как на туры в другие популярные города», — отметил Кузнецов в разговоре с «Газетой.ru». По его словам, в городе можно увидеть старинную архитектуру и спокойно провести время.

Аренда жилья в Ярославле в среднем стоит 4 465 рублей за сутки, в Нижнем Новгороде — 4 667 рублей, Калининграде — 2 820 рублей, Туле — 4 888 рублей и Великом Новгороде — 4 138 рублей). Однако одними из самых популярных у туристов направлений являются Москва, Санкт-Петербург и Казань.

Россияне по случаю Дня защитника Отечества отдыхают с 23 по 25 февраля, потому что праздник выпадет на пятницу. Также 22 февраля является сокращенным на один час рабочим днем. Об этом сообщила эксперт Headhunter Татьяна Нечаева.

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Ярославль стал лидером среди городов, где можно недорого арендовать жилье и хорошо провести февральские праздники. Об этом заявил основатель, владелец и генеральный директор сервиса «Суточно.ру» Юрий Кузнецов. Также среди бюджетных направлений для путешествий по России эксперт отмечает Нижний Новгород, Калининград и Тулу. «Рекомендуем съездить в Ярославль. Спрос на поездки в этот город на ближайшие праздники не такой высокий, как на туры в другие популярные города», — отметил Кузнецов в разговоре с «Газетой.ru». По его словам, в городе можно увидеть старинную архитектуру и спокойно провести время. Аренда жилья в Ярославле в среднем стоит 4 465 рублей за сутки, в Нижнем Новгороде — 4 667 рублей, Калининграде — 2 820 рублей, Туле — 4 888 рублей и Великом Новгороде — 4 138 рублей). Однако одними из самых популярных у туристов направлений являются Москва, Санкт-Петербург и Казань. Россияне по случаю Дня защитника Отечества отдыхают с 23 по 25 февраля, потому что праздник выпадет на пятницу. Также 22 февраля является сокращенным на один час рабочим днем. Об этом сообщила эксперт Headhunter Татьяна Нечаева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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